Gratis-Nahverkehr per Kurtaxe?

Plus Der Landtag plant eine Gesetzesänderung, die Bad Wörishofen und anderen Orten neue Möglichkeiten eröffnen.

Kurtaxe auch für Gratis-Nahverkehr: Kurorte sollen bald den öffentlichen Nahverkehr und ortsübergreifende Veranstaltungen und Erholungsangebote mit Einnahmen aus der Kurabgabe finanzieren dürfen. Im bayerischen Landtag wurde in erster Lesung ein Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) eingebracht.

Ziel der Neuregelung ist es, den „geänderten Bedürfnissen von Kurgästen vor allem bezüglich Mobilität und Vernetzung gerecht zu werden“. So formuliert es der Tourismusverband Allgäu/ Bayerisch-Schwaben, der nah an der Angelegenheit dran ist. Denn angestoßen hat den Gesetzentwurf Staatssekretär Klaus Holetschek. Er ist Vorsitzender des Tourismusverbands Allgäu/Bayerisch-Schwaben sowie des Bayerischen Heilbäder-Verbands. Den Entwurf haben CSU und Freie Wähler gemeinsam in den Landtag eingebracht. „Wenn Gemeinden ihren Gästen kostenlose Fahrten anbieten wollen, müssen sie das nicht mehr aus der eigenen Tasche bezahlen“, sagt Holetschek. „Dass die zweckgebundenen Tourismusabgaben bislang nicht für ortsübergreifende Erholungsangebote in unseren Urlaubsregionen verwendet werden können, ist ebenfalls aus der Zeit gefallen.“

Kurdirektorin erwartet „wertvolle Steigerung der Mobilität“ und bessere Erreichbarkeit

In Bad Wörishofen fällt der Plan auf fruchtbaren Boden. „Grundsätzlich ist der Entwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes sehr zu begrüßen“, sagt dazu Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker. Die Möglichkeit, mit der Gästekarte den öffentlichen Personennahverkehr auch über die Stadtgrenzen Bad Wörishofens hinweg kostenfrei nutzen zu können ist sicherlich eine wertvolle Steigerung der Mobilität unserer Gäste und der Erreichbarkeit der Destinationen unserer Region.“ Nocker sagt, es „wäre doch super, wenn Gäste auch von außerhalb mit dem Bus unsere schöne Kurstadt besuchen könnten.“

Künftig soll es den Orten erlaubt sein, ihre Einnahmen aus Kurabgaben auch zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sowie für ortsübergreifende Veranstaltungen und Erholungsangebote in der Region verwenden zu dürfen. „Starke Unterstützung“, so der Tourismusverband, komme für die Gesetzesänderung aus dem Allgäu. „Wir setzen uns für nachhaltige Mobilität, Qualität und Serviceverbesserung bei unseren Gästeangeboten ein“, teilt Stefan Fredlmeier, Tourismusdirektor in Füssen, mit. „Die Gesetzesänderung kommt somit direkt unseren Gästen zugute. Wir freuen uns über diese Initiative für den Tourismus in Bayern.“

So könnte es weitergehen, wenn das Gesetz geändert wird

Nach Verabschiedung des Gesetzentwurfs haben prädikatisierte Gemeinden dann die Möglichkeit, öffentliche Verkehrsverbindungen wie zu Seen, Wanderwegen oder auch innerhalb der Gemeinde via Kurbeitrag mitzufinanzieren. Ein kostenloser ÖPNV könnte auch in die Leistungen einer Gästekarte mitaufgenommen werden.

Nocker sagte, Bad Wörishofen könnte seinen Gäste „auf diesem Weg quasi kostenfrei einen viel größeren Ausflugsradius bieten und gemeinsam mit unseren Nachbarn attraktive Angebote kreieren.“ Dies würde sich „sicher auch im Haushalt der Kur- und Tourismusbetriebes niederschlagen“, glaubt Nocker. „Aber wenn wir dadurch mehr Publikum in unsere Stadt holen, können Einzelhandel, Gastronomie und letztlich auch Vermieter davon profitieren und dann ist es auf jeden Falle eine gute Investition.“

Natürlich benötige man dazu auch einen entsprechenden Fahrplan. „Wir werden das Thema in unserem nächsten Steuerkreis Tourismus im Landratsamt Mindelheim zusammen mit den Kollegen aus dem Unterallgäu besprechen“, kündigt Bad Wörishofens Kurdirektorin an.