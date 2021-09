Bitterer Abend für die CSU

Plus Der Erste ist gleichzeitig der klare Verlierer dieser Bundestagswahl. Warum die CSU von den Wählerinnen und Wählern im Unterallgäu die Quittung bekam.

Seit Jahrzehnten war keine Bundestagswahl mehr so spannend wie diesmal. Demoskopen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorher zwischen Union und SPD. Das führte zu einer erfreulich hohen Wahlbeteiligung. Die Hochrechnung im ZDF um 20.13 Uhr sah die SPD vor der Union mit 25,9 beziehungsweise 24,5 Prozent der Stimmen. Im Wahlkreis Ostallgäu hat die CSU zwar erwartungsgemäß die Oberhand behalten. Es war aber das schlechteste Ergebnis, das die CSU je bei einer Bundestagswahl eingefahren hat.