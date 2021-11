Mindelheim

vor 16 Min.

Das Impfteam wurde in Mindelheim regelrecht überrollt

Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr: Am Mindelheimer Forum hat sich eine lange Schlange Wartender gebildet, die zeitweise bis zum Friedhof reichte. Die Menschen wollten sich bei der Sonderimpfaktion in Mindelheim gegen Corona schützen lassen.

Plus Am Forum reichte die Schlange der Wartenden zeitweise bis zum Friedhof. Im Laufe des Tages kamen zwei Ärzte dazu, so dass sich die Lage entspannte. Am 5. Dezember gibt es Sonderimpfaktion in Bad Wörishofen

Von Johann Stoll

Regelrecht überrannt wurde am Montagvormittag das Forum in Mindelheim. Zeitweise bis zum Friedhof bildete sich eine lange Schlange von Impfwilligen, die die Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus in Anspruch nehmen wollten. Die Organisation führte unter den bei Minustemperaturen Wartenden, die das zunächst noch geduldig hingenommen hatten, zu massiver Verärgerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen