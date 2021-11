Mindelheim

Das Impfteam wurde regelrecht überrollt

Zeitweise bis zum Friedhof reichte die Schlange am Mindelheimer Forum, so viele Menschen wollten sich gegen Corona impfen lassen.

Plus Immenser Andrang herrschte am Montagmorgen am Mindelheimer Forum. Zuerst sollte alles ohne Termin gehen, dann waren plötzlich alle Impftermine für den Rest des Tages vergeben. Wer also vorhatte, am Nachmittag vorbeizuschauen, kann sich den Weg sparen.

Von Johann Stoll

Regelrecht überrannt wurde am Montagvormittag das Forum in Mindelheim. Zeitweise bis zum Friedhof bildete sich eine Schlange von Impfwilligen, die die Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus in Anspruch nehmen wollten. Die Organisation führte unter den Wartenden zu massiver Verärgerung.

