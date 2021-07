Das soll aus der englischen Telefonzelle in Mindelheim werden

Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung konnten abstimmen, wie die englische Telefonzelle in der Mindelheimer Maximilianstraße künftig genutzt werden soll. Das Ergebnis fiel denkbar knapp aus.

Die Entscheidung ist gefallen, und sie war so spannend wie das Elfmeterschießen zwischen England und Italien um den EM-Titel. Im Unterschied zum Fußball hat die Abstimmung unter den Leserinnen und Lesern der Mindelheimer Zeitung kein klares Bild erbracht: Wie die rote britische Telefonzelle am Rathaus künftig genutzt wird, liegt nun in der Hand des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses.

Wie berichtet, hatten die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung der MZ-Lokalredaktion das Mandat erteilt, über die Zukunft der Telefonzelle ihre Leserinnen und Leser entscheiden zu lassen. Das Ergebnis der Abstimmung, die per Mail und als Voting im Internet erfolgte, liegt nun vor. Aus dem Rennen ist die Idee, die Telefonzelle als Partnerstädte-Info-Box zu nutzen. Hier hätten neueste Informationen, Fotos und Prospekte aus den sechs Partnerstädten der Stadt Mindelheim ausgelegt werden sollen. Diese Idee hätte deshalb einen besonderen Charme gehabt, weil die Telefonzelle – wie übrigens noch eine zweite, die der Bauhof verwahrt – von der englischen Partnerstadt East Grinstead gekommen war. Diese Idee erhielt aber nur 34 Stimmen.

Die MZ-Leser würden die Telefonzelle gerne zur kleinsten Galerie der Region machen

Denkbar knapp ging es zwischen den beiden anderen Ideen zu, die zur Abstimmung standen. Die kleinste Galerie der Region hatte mit 77 Ja-Stimmen eine Stimme mehr bekommen als die Büchertauschstelle. Bei der Galerie sollen lokale Künstler die Möglichkeit bekommen, ihre Werke auf kleinstem Raum zu präsentieren.

In der Tauschzelle könnten Bücher eingestellt werden. Jeder kann sie kostenlos entnehmen und stellt dafür andere Bücher ein. Einen solchen Bücherschrank gibt es bereits im Schwesterngarten.

Jetzt ist der Kulturausschuss gefragt. Bürgermeister Stephan Winter deutete auf der zurückliegenden Sitzung aber bereits an, dass auch eine salomonische Lösung denkbar wäre. Weil es zwei englische Telefonzellen gibt, könnte eine am Rathaus und die zweite am Forum stehen. Denkbar wäre also, dass beide Ideen umgesetzt werden.