So trotzen auch Wälder im Unterallgäu dem Klimawandel

Plus Warum Mindelheims Forstdirektor Nützel vor der Idee warnt, Wälder einfach sich selbst zu überlassen und sie nicht mehr zu bewirtschaften.

Herr Nützel, nach mehreren sehr trockenen Sommern sorgt heuer Starkregen für Überflutungen. Wie verkraften die Wälder im Unterallgäu diesen Stresstest?