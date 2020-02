vor 53 Min.

Mindelheimer Musiklehrer gibt besonderes Konzert

Daniel Böhm ist Musiker, lebt in Krumbach und unterrichtet in Mindelheim Gesang, Klavier und Oboe. Am 8. Februar tritt er mit klassischen Liedern über „Die Liebe aus fernen Landen“ in einem Konzert im Silvestersaal in Mindelheim auf, zusammen mit Stephan Kaller am Klavier und Fred Strittmater, der literarische Texte zum Thema vorträgt.

Daniel Böhm unterrichtet an der Mindelheimer Musikschule und ist ein passionierter Sänger.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Auch wenn er als Sänger und Chorleiter schon die halbe Welt bereist hat, ist Daniel Böhm (46) dem Schwabenland treu geblieben. Geboren und aufgewachsen in Augsburg, lebt er jetzt in Krumbach. Er arbeitet freiberuflich als Musiklehrer für Gesang, Klavier und Oboe und ist als Musiklehrer auch in Mindelheim tätig.

Die Begeisterung für die Musik kam früh. Schon als sechsjähriger Bub wusste Daniel Böhm: „Ohne Singen kann ich nicht leben“. Er konnte damit seine Eltern überzeugen. Nach den ersten Chorerfahrungen in der Schulzeit und bei den Domsingknaben Augsburg besuchte er ein musisches Gymnasium und studierte anschließend an der (damaligen) Musikhochschule Nürnberg-Augsburg, mit den Hauptfächern Gesang und Chorleitung, dazu Klavier und Oboe.

Der Krumbacher liebt die vielfältigen Aufgaben

Daniel Böhm hat sich dann ganz bewusst für die freiberufliche Lehrtätigkeit entschieden, die ihm eine Vielfalt an weiteren Aufgaben ermöglicht. Dazu gehören Dirigentenjobs in Erwachsenen- und Kinderchören und eigene Auftritte als Bariton.

In Mindelheim, wo er seit mehr als einem Jahr an der Musikschule unterrichtet, liegt ihm die Gesangsausbildung junger Menschen besonders am Herzen. Dort unterrichtet er 20 Schülerinnen und Schüler, Jugendliche wie Erwachsene, die meisten von ihnen in Gesang und Klavier.

Mit einem besonderen Konzert möchte sich Daniel Böhm den Mindelheimern am Samstag, 8. Februar, im Silvestersaal vorstellen. „Liebe kam aus fernen Landen“ ist das Thema des musikalisch-literarischen Abends.

Mit dabei sein werden Stephan Kaller am Klavier als Begleitung und Solopianist sowie als dritter Akteur der Schweizer Theaterschauspieler Fred Strittmatter, der literarische Texte zum Thema vortragen wird.

Im Mindelheimer Konzert geht es um die ferne und die nahe Liebe

Die klassischen Lieder und Geschichten um die „ferne und die nahe Liebe“ haben ihre Wurzeln in der romantischen Sichtweise des 19. Jahrhunderts.

Im Beethoven-Jahr 2020 ist der Liedzyklus „An die ferne Geliebte“ des grandiosen Meisters mit dabei. Die unerfüllte Liebe, die Abwesenheit der geliebten Person, erzählt auch des Komponisten Ludwig van Beethovens eigenes Schicksal.

Daniel Böhm ist es wichtig, in seinen Konzerten auch immer Hintergrundinformationen zu geben. „Damit die Zuhörer zusätzlich zum Kunstgenuss etwas Bleibendes mit nach Hause nehmen können“, beschreibt er seine Rolle als Moderator. „Liebe kam aus fernen Landen“ heißt der musikalisch-literarische Konzertabend am Samstag, 8. Februar, im Silvestersaal in Mindelheim. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Kartenvorverkauf beim MZ-Kartenservice in Mindelheim.

