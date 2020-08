07:44 Uhr

Nächtliche Gleisarbeiten bei der Staudenbahn in Türkheim

Plus Staudenbahn wechselt Schienen in Türkheim aus. Das kann nachts laut werden.

Von Markus Heinrich

Nachts könnte es laut werden: Die BBG Stauden mbH, der Infrastrukturbetreiber der Staudenbahn zwischen Türkheim Bahnhof und Gessertshausen, erneuert ihre Schienen. Die Arbeiten betreffen Türkheim und beginnen am Montag, 24. August.

Die Arbeiten dauern bis zum 30. August. An drei Stellen in Türkheim werden die Schienen erneuert. „Diese Investition dient in erster Linie dem Schienengüterverkehr zur Papierfabrik Lang in Ettringen“, teilt die Gesellschaft mit.

Wo in Türkheim gearbeitet wird - und warum nachts geschweißt werden muss

Betroffen sind die Bereiche zwischen der Augsburger Straße (Wiedemannshof) und Ludwigsberg, der Bereich um den Bahnübergang Bad Wörishofer Straße“ und der Einfahrbereich in den Bahnhof Türkheim.

„Dabei kann es auch nachts zu Lärmbelästigungen kommen“, teilt die Gesellschaft mit. Der Grund dafür: Die erforderlichen Schweißarbeiten können aufgrund der derzeit hohen Temperaturen nur nachts durchgeführt werden.

