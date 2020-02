Neue Schulleiterin und Mädchen für alles

Plus Marietta Maucher ist seit September Rektorin in Kammlach - und nicht nur das. Wir haben mit ihr ein Lernentwicklungsgespräch geführt.

Diese Woche gibt es Zwischenzeugnisse. Das ist nicht nur aufregend für die Schüler. Wir nehmen das zum Anlass, mit den sechs neuen Schulleitern Halbzeitbilanz zu ziehen, die vor einem halben Jahr die Leitung einer Schule im Raum Mindelheim übernommen haben.

An der Grundschule Kammlach ist Marietta Maucher aus Benningen seit diesem Schuljahr nicht nur Rektorin, sondern Mädchen für alles. Denn eine Sekretärin, die ihr Krankmeldungen und Verwaltungsarbeiten abnehmen könnte, gibt es nicht. Noch nicht. Doch obwohl das – neben der Rektorentätigkeit und dem Unterricht in den Klassen 2/3 und 3/4 in Kammlach und 3/4 in Stetten – bisweilen recht anstrengend sein kann, hat es die 53-Jährige bisher nie bereut, von Woringen nach Kammlach gewechselt zu sein. „Ich freue mich jeden Tag, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier“, sagt sie und vergibt damit, passend zum Zwischenzeugnis quasi eine Eins mit Stern.

Die ersten Wochen als Rektorin in Kammlach waren eine Herausforderung

Dabei waren die ersten Wochen schon eine Herausforderung. Denn bis auf eine Kollegin waren auch die anderen Lehrer alle neu in Kammlach, die Stettener Grundschule, die bisher zu Mindelheim gehörte, kam dazu und mit der Verwaltung einer Schule hatte Marietta Maucher als Konrektorin zuvor nur am Rande zu tun gehabt. „Das war ein kompletter Neustart. Da musste ich mich erst einmal einarbeiten. Und ich lerne immer noch ganz viel dazu“, sagt sie. Einen Stundenplan zum Beispiel hatte sie bis dato noch nie gemacht. „Das war gar nicht so einfach, weil wir hier und in Stetten ja lauter jahrgangskombinierte Klassen haben und die Zweitklässler zum Beispiel weniger Stunden als die Drittklässler. Aber letztendlich hat’s dann doch ganz gut geklappt.“

Sie selbst sei zwar keine Superschülerin gewesen, aber immer gern zur Schule gegangen. Schon als Kind wollte sie Lehrerin werden und ist diesem Berufswunsch treu geblieben. „Ich find’s einfach wahnsinnig schön, mit Kindern zu arbeiten.“ Sie mag es, in verschiedenen Fachbereichen zu unterrichten und auch, dass in ihren Klassen starke und schwächere Kinder sitzen, die ganze Bandbreite eben. „Die sind oft einfach wahnsinnig humorvoll und lustig“, sagt die Mutter dreier Kinder.

Und weil sie auch selbst Spaß versteht, ist sie mit der MZ ein paar Fragen aus dem Lernentwicklungsgespräch durchgegangen, das an den Grundschulen das frühere Zwischenzeugnis ersetzt:

Sie helfen gerne anderen.

Maucher: Ja (lacht), das ist aber gar nicht immer so gut. Weil fertig ist man ja nie. Da muss man auch das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit finden.

Sie halten die vereinbarten Regeln ein.

Maucher: Aber selbstverständlich. (lacht)

Sie können gut mit einem Partner oder einer Gruppe arbeiten.

Maucher: Nicht mit jedem, aber meistens, doch. Ich glaube schon, dass ich teamfähig bin.

Sie kommen gut mit anderen aus.

Maucher: Ja, das kann ich schon von mir behaupten. Ich glaube, ich bin durchaus ein ganz verträglicher Mensch.

Sie hören aufmerksam zu.

Maucher: Ja, doch, da bemühe ich mich. Das hat ja auch damit zu tun, wie ernst man sein Gegenüber nimmt. Das ist eine Basiskompetenz. Die muss da sein.

Sie arbeiten in der Schule selbstständig.

Maucher: (lacht) Aber hallo! Damit bin ich hier gleich konfrontiert worden.

Sie kommen beim Arbeiten schnell voran.

Maucher: Ja, ich kann gut was wegarbeiten.

Sie lassen sich beim Arbeiten nicht von anderen Sachen ablenken.

Maucher: Das wäre schön. Aber das Telefon ist manchmal schon sehr störend. Es ist ja eigentlich immer was.

Sie können sich Neues gut merken.

Maucher: Das lässt mit zunehmendem Alter nach. (lacht) Das muss sich erst setzen.

Sie erledigen Ihre Hausaufgaben vollständig und ordentlich.

Maucher: Als Lehrer ist man tatsächlich nie fertig, da hat man immer Hausaufgaben. Und Unordnung ist für mich eher ein Stressfaktor. Ich muss das eher strukturiert haben.

Letzteres sieht man auch in ihrem Büro, in dem jedes Ding an seinem Platz steht – und der Bildschirm auf einem Stapel Bücher. Die Rektorin will damit aber nicht zeigen, wie ungemein belesen sie ist, sondern das Arrangement hat praktische Gründe: Der Bildschirm ist nicht höhenverstellbar. Außerdem ist Marietta Maucher ein großer Fan von Klebezettelchen, um bei all den Aufgaben keine zu vergessen.

Mariette Maucher ist für insgesamt 102 Kinder und zwölf Lehrer zuständig

Immerhin ist sie an den beiden Schulstandorten für insgesamt 102 Kinder und zwölf Lehrer zuständig. Im Fokus steht für sie in diesem Schuljahr, mit der Stettener Grundschule zu einer Schulfamilie zusammenzuwachsen. „Das ist jetzt das Wesentliche.“ Daneben läuft gerade das Bewerbungsverfahren für das Profil „flexible Grundschule“. Wenn die Schule die Zusage bekommt, können die Schüler möglicherweise schon ab diesem Herbst die erste Klasse in einem, zwei oder drei Jahren absolvieren.

Als Hobbys nennt Mariette Maucher Yoga, Nordic Walking, spazieren gehen und Unternehmungen mit ihrer Familie. „Das ist etwas, was mir viel gibt.“ Außerdem liebt sie ihren Garten. „Ich zupfe sogar gerne Unkraut. Da muss ich nicht viel denken und kriege den Kopf frei.“

Ebenfalls auf sein erstes halbes Jahr zurückgeblickt hat der Rektor der Bad Wörishofer Schule. Hier geht's zum Artikel: Digitale Ausstattung der Grund- und Mittelschule steht an