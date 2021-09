Rammingen

Oans, zwoa – Gaudi: Skyline Park statt Oktoberfest

Plus Weil das Oktoberfest ausfällt, lädt der Skyline Park zum Besuch der „Wiesn“ im Freizeitpark ein. Wer in Dirndl oder Lederhose kommt, wird mit verbilligten Eintrittspreisen belohnt.

Von Maria Schmid

Wo stehen die höchsten Türme in Rammingen? Im Skyline Park. Wo gibt es die meiste Gaudi? Im Skyline Park. Wo lässt man es sich so richtig gut gehen? Im Skyline Park. Und das erst recht im Trachtengewand, in Dirndl und Lederhosen. Vor allem auch wegen des damit verbundenen Vorzugspreises. Und wenn dann noch der Himmel bayrisch-weiß-blau über allem strahlt – was will man mehr, vor allem in Corona-Zeiten? Für Parkbetreiber Joachim Löwenthal ging diese Rechnung auf.

