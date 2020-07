vor 18 Min.

Sanierung: Trockener Sommer im Mindelheimer Freibad

Plus Viele Mindelheimer vermissen das Freibad. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen und nachgefragt, an welchen Seen baden erlaubt ist.

Von Oliver Wolff

Die Pläne für die Sanierung des Mindelheimer Freibads lagen schon länger in der Schublade. Im Frühjahr dieses Jahres, als die Corona-Zahlen rasant anstiegen und ein bayernweiter Lockdown diskutiert wurde, entschied sich die Stadt, die ursprünglich ab September geplante Sanierung vorzuziehen. Wir haben uns vor Ort auf der Baustelle umgesehen. Und: Auf das kühle Nass muss man trotz Umbau nicht verzichten. Die Stadt Mindelheim erklärt, wo im Stadtgebiet baden erlaubt ist.

Viel Geld wird ins Mindelheimer Freibad investiert

Gut 8,7 Millionen Euro kostet der zukünftige Badespaß an der Tiergartenstraße. Die Kosten explodierten zuletzt wegen gestiegener Baupreise (wir berichteten). Etwa eine Million erhält die Stadt Mindelheim aus einem Förderprogramm. Vorausgesetzt der kommende Winter bleibe mild und es komme keine zweite Infektionswelle, können schon ab der Saison 2021 wieder Gäste in den Becken schwimmen, erklärt Hermann Schroether vom städtischen Hochbauamt. Dann wird auch Schwimmmeister Michael Jörg die Betriebsleitung der Mindelheimer Bäder übernehmen, Sigmund Weber geht nächstes Jahr in den Ruhestand.

Bademeister Jörg Bild: Wolff

Jörg hat maßgeblich an den Sanierungsplänen mitgewirkt. Er sagt: „Einige unserer Wünsche konnten umgesetzt werden.“ Etwa, dass ein Überwachungsturm, ähnlich derer von Malibus Baywatch, zwischen den großen Schwimmbecken aufgebaut wird. Auch die Wasserwacht, die zukünftig die städtischen Aufsichten unterstützen soll, werde einen Lager- und Aufenthaltsraum bekommen.

Freibad soll attraktiver werden

Noch ist nicht viel von all dem Neuen zu sehen, das die Attraktivität des Freibads steigern soll. Die Rückbauarbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Die größte Neuerung wird später auf den ersten Blick nicht sichtbar sein, dafür spürbar: Eine moderne und leistungsstarke Pumpenanlage sorgt dann für einen komplett anderen Wasserkreislauf. Anstatt das Wasser tief im Becken zuzuführen und abzusaugen, gibt es eine vertikale Strömung. Dafür wird ein Überlauf am Beckenrand eingerichtet. Positiver Nebeneffekt: Das Oberflächenwasser wird sauberer und weicher.

Die neue Pumpenanlage werde für wohlige Temperaturen bis 26 Grad im Wasser sorgen, erklärt Jörg. Das über schwarze Rohre auf den Dächern durch die Sonne erhitzte Wasser kann künftig gezielter die einzelnen Becken speisen; auch kann Wärme besser zwischen den Becken ausgetauscht und somit gespeichert werden.

Die bisher gefliesten Becken werden mit Edelstahleinlagen modernisiert. Diese sind leichter zu reinigen. Im großen Schwimmbecken stehen weiterhin acht Bahnen mit einer Länge von 50 Metern zur Verfügung. Ihr Erhalt sei für die Vereine besonders wichtig gewesen, sagt Jörg. Im Rahmen der Sanierung wird auch das Nichtschwimmerbecken umgebaut. Es erhält eine leicht andere Form. Dabei wird an einer Einbuchtung eine etwa drei Meter breite Wellenrutsche installiert. Ein Wasserschleierpilz, Sprudler und eine sogenannte Schaukelbucht, in der Wellen erzeugt werden können, sind geplant. Der Kleinkinderbereich wurde bereits früher umfassend saniert.

Neuer Sprungturm für Mindelheim, Solaranlage fürs Klima

Der Sprungturm ist abgebaut, er wird neu errichtet – allerdings an anderer Stelle. Das Becken wird leicht nach Süden versetzt, damit mehr Platz für Liegeflächen und technische Anlagen da ist. Am Rand der hinteren Grünfläche werden Solaranlagen zur Stromerzeugung installiert. Auch das Restaurant und der Kiosk werden neu gemacht. Durch die bauliche Veränderung der Umkleidekabinen – einige wurden abgebaut, dafür werden an anderer Stelle weitere aufgebaut – soll das gesamte Freibadgelände offener und überschaubarer wirken.

19 Bilder Baustelle: So sieht es im Mindelheimer Freibad aus Bild: Oliver Wolff

Julia Beck, Pressesprecherin der Stadt, erklärt auf MZ-Anfrage, dass das Baden in Mindelheim an folgenden Seen gestattet ist: am Nordufer des Mindelsees, an der Alten Nordsee sowie am sogenannten Nassenbeurer Weiher am Sportplatz. Die Toiletten am Mindelsee sind täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. 200 Parkplätze sind vorhanden, sowie einige Fahrradabstellmöglichkeiten. An vielen privaten Weihern und Seen in der Region ist Baden verboten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen