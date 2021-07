St. Anna/Nassenbeuren

vor 1 Min.

Zwei junge Wirte hauchen Lokalen in St. Anna und Nassenbeuren wieder Leben ein

Nicolas Heberle hat das Ausflugslokal Ursprung in St. Anna übernommen. Der 26-Jährige will möglichst viel selber kochen.

Plus Das Schützenheim Nassenbeuren und das Ausflugslokal St. Anna haben neue Pächter. Beide sind 26 Jahre jung, hochmotiviert und haben ganz bestimmte Vorstellungen von einem guten Wirtshaus.

Von Johann Stoll

Den Mutigen gehört die Welt, sagt der Volksmund. Aber mitten in der Corona-Krise ein Unternehmen gründen, noch dazu ein Speiselokal, das erst einmal gar nicht aufmachen durfte? Nicolas Heberle und Cédric Plein haben es gewagt – der eine hat das Ausflugslokal Ursprung St. Anna wiederbelebt, der andere den Landgasthof Schützenheim Nassenbeuren. Wer sind diese jungen Männer und was treibt sie an?

