11:49 Uhr

Treffen trotz Corona: Polizei verhängt Bußgeld

Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen haben in den vergangenen Tagen die Polizei in Mindelheim und Bad Wörishofen auf Trab gehalten.

Mitteilungen über vermeintliche oder tatsächliche Verstöße gegen die coronabedingten Ausgangsbeschränkungen haben in den vergangenen Tagen die Polizeiinspektionen in Mindelheim und Bad Wörishofen auf Trab gehalten. Im Zuge der Einsätze mussten mancherorts Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet werden, so die Polizei. So hätten sich beispielsweise am Freitagabend in Haselbach sieben junge Männer an einem Lagerfeuer getroffen. „Das gesellige Beisammensein war vielleicht lustig, jedoch in Zeiten der Corona-Vorbeugung nicht zielführend“, heißt es dazu im Polizeibericht.

Ebenfalls am Freitagabend ahndete die Beamten der Polizei Bad Wörishofen fünf Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung. In der Messerschmittstraße hatten sich demnach mehrere Personen versammelt, die sich gegenüber den Beamten uneinsichtig zeigten. Wie die jungen Männer in Haselbach erwartet sie nun ein Bußgeld. (baus)

Themen folgen