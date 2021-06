Polizei löst Abifeier mit 100 Jugendlichen in Türkheim auf

Jugendliche feiern in einer Türkheimer Kiesgrube das Ende der Abiturprüfungen. Der Großteil habe sich nicht an die Corona-Regeln gehalten, teilt die Polizei mit.

In einer Kiesgrube bei Türkheim haben Jugendliche am Freitagabend das Ende der Abiturprüfungen gefeiert, trotz der momentanen Corona-Beschränkungen. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, hielten sich in der Kiesgrube rund 100 Jugendliche auf.

„Da sich der Großteil der Feiernden nicht an die Corona-Regeln hielt und zudem sehr viel Müll verursacht wurde, musste die Feier aufgelöst werden“, teilte die Polizei mit. Eine kleine Gruppe Jugendlicher habe sich freiwillig für den nächsten Tag zum Aufräumen gemeldet. Die Corona-Inzidenzwerte bewegen sich im Landkreis Unterallgäu weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag einen Wert von 13,1 für die Sieben-Tage-Inzidenz. Gleichwohl gibt es auch im Unterallgäu einen ersten bestätigten Fall der hochansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus.

