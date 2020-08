vor 16 Min.

Unfall auf der A96: Kohlbergtunnel in Richtung Lindau gesperrt

Nach einem Unfall ist der Kohlbergtunnel der Autobahn A 96 zwischen Stetten und Erkheim in Fahrtrichtung Lindau gesperrt. Ein mit Autos beladener Anhänger steht quer.

Von Melanie Lippl

Der Kohlbergtunnel der Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau war am Dienstagnachmittag nach einem Unfall gesperrt. Wie die Polizei berichtet, lag der Anhänger eines Autotransporters quer.

Der Unfall hat sich in Fahrtrichtung Lindau nach dem Kohlbergtunnel ereignet. Laut ersten Angaben der Polizei wollte der 42-jährige Fahrer des Autotransporters überholen, hat dabei aber offenbar den rückwärtigen Verkehr übersehen beziehungsweise falsch eingeschätzt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 38-Jährigen und dem Autotransporter. Dessen Anhänger schaukelte sich dadurch auf und kippte. Ein weiterer Lastwagen wurde durch den Transporter ebenfalls touchiert, so die Polizei.

Laut Polizei blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 60.000 Euro.

Die Autos wurden nach dem Unfall von der A96 über Stetten und Erkheim umgeleitet

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Autotransporters musste die Richtungsfahrbahn Lindau an der AS Stetten komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde hier ausgeleitet. Auch der Pkw des 38-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Mindelheim und die Autobahnmeisterei kümmerten sich um die Ausleitung, Verkehrslenkung und Fahrbahnreinigung. Schließlich wurde der Verkehr in Richtung Lindau um 20 Uhr wieder freigegeben. Gegen den 42-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

