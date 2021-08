Afghanische Brüder haben Todesangst um ihre Geschwister

Plus Für zwei Brüder aus Kabul, die im Unterallgäu Fuß gefasst haben, ist die Machtübernahme der Taliban vor allem eine persönliche Katastrophe, die sie schwer mitnimmt.

Viel Zeit bleibt nicht mehr, da ist sich Abdulshukoor Saboori sicher. Vielleicht sind es noch drei Monate, vielleicht auch sechs. Spätestens bis dann, sagt der 36-Jährige, müssen alle Menschen in Afghanistan in Sicherheit gebracht sein, die ins Visier der radikalislamischen Taliban geraten sind. Darunter sind auch einer seiner Brüder und eine Schwester, die sich für Frauenrechte einsetzt. Saboori fürchtet um ihr Leben.