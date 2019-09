vor 35 Min.

Verfolgungsjagd nach Unfallflucht in Apfeltrach

Wilde Szenen nach einem Unfall zwischen Apfeltrach und Saulengrain: Erst streifte ein Opelfahrer ein anderes Auto, dann floh er. Die Geschädigte verfolgte ihn.

Von Max Kramer

Am Dienstagvormittag kam es in einem Waldstück zwischen Apfeltrach und Saulengrain zu einem Streifzusammenstoß zwischen zwei Autos. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel abgerissen, dabei entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. So weit, so unspektakulär. Doch anstatt auf die Polizei zu warten, floh der Fahrer des in Richtung Apfeltrach fahrenden graumetallicfarbenen Opel Astra von der Unfallstelle.

Der Opel-Fahrer kann nach Verfolgungsjagd bei Apfeltrach entkommen

Der Opel-Fahrer musste dann wegen eines rangierenden Schwertransportes an der Abzweigung nach Walchs kurz anhalten, konnte jedoch seine Fahrt fortsetzen - noch bevor die Geschädigte, die die Verfolgung aufgenommen hatte, ihn einholen konnte. Die Polizeiinspektion Mindelheim bittet Zeugen, die wie der Unfallverursacher an der Abzweigung Walchs anhalten mussten, sich unter Tel. 08261/76850 zu melden.

Themen Folgen