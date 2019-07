Von Fred Feuerstein bis Quasimodo

Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker der Jugendkapelle Wertachtal unter Leitung von Dirigent Christoph Müller rissen ihr Publikum beim Sommerkonzert in Wiedergeltingen mit. In Erinnerung an das Bezirksmusikfest in Rammingen spielten sie auch das „Nobis Musica“ von Michael Schiegg.

Bild: Maria Schmid