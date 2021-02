06:00 Uhr

Wahlsoftware bleibt nach Pannen im Unterallgäu im Einsatz

Plus Ein umstrittenes Computerprogramm wird auch in Bad Wörishofen und Teilen des Unterallgäus verwendet. Bei der Kommunalwahl gab es Probleme, Sicherheitsexperten schlagen Alarm. Was das für die Bundestagswahl bedeutet.

Von Markus Heinrich

Wie sicher ist Wahlsoftware, die auch im Unterallgäu eingesetzt wird? Bereits nach der Kommunalwahl ließen Probleme in manchen bayerischen Gemeinden aufhorchen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Programm, das auch in Bad Wörishofen verwendet wird. Von „schwerwiegenden Sicherheitslücken“ in dem Computerprogramm spricht nun ein Experte des Fraunhofer-Instituts gegenüber unserer Redaktion. Auch im Unterallgäu habe es bei der Kommunalwahl in einigen Gemeinden Probleme gegeben, teilt das Landratsamt mit. Der Vertreiber der Software versichert, der Hersteller habe die bestehenden Probleme zwischenzeitlich behoben. Wo die Probleme liegen und was dies im Hinblick auf die Bundestagswahl in diesem Jahr bedeutet, zeigen gemeinsame Recherchen von CORRECTIV.Lokal und der Mindelheimer Zeitung.

Bei der Kommunalwahl in Bayern im vergangenen Frühjahr gab es an manchen Orten beim Auswerten der Ergebnisse unliebsame Überraschungen. Ein Fall hat noch ein Nachspiel vor Gericht. Im bayerischen Waakirchen habe die Software am Ende 21 Mandate vergeben, obwohl nur 20 möglich sind. Gegenüber Correctiv berichtete Lars Hülsmann über die Wahlnacht. Er landete auf jenem Platz 21. Er spricht von „Maskenabstürzen, bei denen Listenkreuze in der Folge teilweise nicht gespeichert wurden.“ Teilergebnisse seien erst nach einer Nachbesserung in der Software zusammengeführt worden, als die Wahlhelfer schon gegangen waren. Hülsmann hat den Freistaat Bayern verklagt, fordert eine erneute Auszählung. Einen Verhandlungstermin gibt es aber noch nicht.

Im Landratsamt setzt man auf eine andere Wahlsoftware und hatte damit keine Probleme

Im Mittelpunkt der Debatte steht das Programm OK-Vote, das von der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern vertrieben wird. Experten des Fraunhofer-Instituts haben sich zwischenzeitlich damit befasst. „Wir haben in dieser Software einige schwerwiegende Sicherheitslücken gefunden, die es einem Dritten ermöglicht hätte, beispielsweise über das Netzwerk, das Wahlergebnis lokal zu manipulieren“, sagt Dr. Johannes Obermaier gegenüber unserer Redaktion. „Bei der Kommunalwahl sind auch bei uns in einigen Gemeinden Probleme mit OK-Vote aufgetreten“, berichtet Stefanie Vögele von der Pressestelle des Landratsamts Unterallgäu. „Diese haben zum Teil dazu geführt, dass die Ergebnisse verspätet übermittelt werden konnten.“ Um eine Sicherheitslücke habe es sich dabei jedoch nicht gehandelt, berichtet Vögele. Laut Frank Rattel von der Kommunalaufsicht nutzt der Landkreis selbst eine andere Software. Man setze IVU Elect ein. „Bei dieser gab es keine derartigen Probleme wie bei OK-Vote“, teilt die Behörde mit.

So lief der Umgang mit der Wahlsoftware in Bad Wörishofen, der größten Stadt des Unterallgäus

In Bad Wörishofen, der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu, ist OK-Vote dagegen im Einsatz. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagt, es habe in der Wahlnacht in einem der Wahllokale Probleme mit OK-Vote gegeben. Dabei sei es aber ausschließlich um die Übermittlung der bereits ausgezählten Ergebnisse gegangen. Welzel sagt, die Datenmenge sei größer gewesen, als es die Software damals zugelassen habe. „Am Ende war aber alles noch im zeitlichen Rahmen, das hat schon gepasst“, so Welzel.

Bad Wörishofens neuer Ordnungsamtsleiter Marcus Kleebaur blickt bereits aufs Wahljahr 2021. „Wir gehen davon aus, dass die beschriebenen Probleme bis zur Bundestagswahl behoben sind“, sagt er zu der Debatte. Man werde „sehr wohl ein Auge auf die diesbezüglichen Entwicklungen werfen.“ Die Gefahr einer Fehlinterpretation der Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl sei jedoch äußerst gering, so Kleebaur. Bei der Bundestagswahl werde manuell ausgezählt. Die Ergebnisse würden dann einmal per EDV-Meldung übertragen und parallel dazu einen Tag später händisch ans Landratsamt. „Die Software dient somit bei der Bundestagswahl im September hauptsächlich zur Vorbereitung der Wahl, der Einteilung der Wahlhelfer und der Erstellung der nötigen Korrespondenz“, schildert Kleebaur. Ob OK-Vote zum Einsatz kommt, könne er letztgültig derzeit nicht sagen. „Ich gehe jedoch im Augenblick davon aus“, so Kleebaur.

Was der Vertreiber der Wahlsoftware zu den Problemen sagt

Federführend wird bei der Bundestagswahl für das Unterallgäu unter anderem das Landratsamt Ostallgäu sein.

Dort sagt Thomas Brandl, es komme sowohl OK-Vote als auch andere Wahlsoftware wie IVU zum Einsatz. „Die Wahlsoftware wird bei der Bundestagswahl zur Erfassung und Übermittlung der gezählten Stimmen eingesetzt“, so Brandl. Man setze zudem auf „eigene Maßnahmen zur Sicherheit bei der Datenübermittlung und -verarbeitung“, sagt Brandl.

Von der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern teilt Andreas Huber mit, die „erwähnten Probleme wurden zwischenzeitlich seitens des Softwareherstellers vote iT behoben.“

Zur Kommunalwahl in Waakirchen sagt Huber, dort habe es „kein Problem in der Ergebnis-Feststellung“ gegeben. „Vielmehr lagen Probleme in der Ergebnis-Darstellung vor.“ Die Firma „vote iT“ teilte gegenüber Correctiv mit, dass die „vorgestellten Aspekte beseitigt“ wurden.

Damit reagiert das Unternehmen auf die Schilderung von Correctiv, wie zwei IT-Experten des Münchner Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit Ende Dezember auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs demonstrierten, dass die „Zusammenführung von Stimmen aus einzelnen Wahllokalen so manipuliert werden kann, dass das falsche Endergebnis niemandem auffällt.“

Fraunhofer-Sicherheitsexperte sieht noch ein ganz anderes Risiko in den Wahllokalen

Experte Obermaier sagt, das Problem „geht unserer Meinung nach noch tiefer, da keine ausreichenden rechtlichen Rahmenbedingungen vorhanden sind, wie Wahlsoftware gestaltet oder gesichert sein muss.“ Gleiches gelte auch für die Wahllokale. „Dort sind wir auf unzureichend abgesicherte Rechner gestoßen“, berichtet Obermaier und nennt etwa einen abgelaufenen Virenschutz als Beispiel.

„Diese sind natürlich für solche Zwecke nicht geeignet, Schadsoftware könnte ebenfalls das Wahlergebnis manipulieren“, schildert Obermaier.

„Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der Mindelheimer Zeitung mit CORRECTIV.Lokal, einem Netzwerk für Lokaljournalismus, das datengetriebene und investigative Recherchen gemeinsam mit Lokalredaktionen umsetzt. CORRECTIV.Lokal ist Teil des gemeinnützigen Recherchezentrums CORRECTIV, das sich durch Spenden von Bürgern und Stiftungen finanziert. Mehr unter correctiv.org.

