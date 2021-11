Achtung, Einbrecher im Unterallgäu unterwegs!

Die dunkle Jahreszeit ist wie gemacht für Einbrecher. In Warmisried haben sie zugeschlagen, in Breitenbrunn ihr Glück versucht. Und dann ist da noch ein seltsamer Vorfall in Mindelheim.

Je dunkler die Tage werden, umso häufiger sind Einbrecher wieder unterwegs. Über das Wochenende meldet die Polizei gleich drei Fälle, die auf das Konto von Einbrechern gehen könnten. Einmal hatten sie sogar Erfolg.

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Warmisried

Am Samstagabend sind ein oder mehrere Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Warmisried eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster zur Küche auf und verschafften sich so Zugang: Sie durchwühlten im Wohnbereich sämtliche Schubladen und Schränke und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend verließen sie das Wohnhaus durch eine zum Garten gelegene Terrassentüre. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Ungewöhnliches oder Auffälliges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 08261/76850 mit der Polizei Mindelheim in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch mit 1500 Euro Schaden in Breitenbrunn

Über das Wochenende haben ein oder mehrere Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in Breitenbrunn einzudringen, indem sie mit einem Werkzeug die Terrassentür aufhebeln – allerdings ohne Erfolg. Die Bewohner des Hauses befanden sich über das Wochenende in einem Kurzurlaub. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.

In Mindelheim wurde die Glasscheibe einer Haustür eingeschlagen

Ein weiterer Vorfall, der auf das Konto von Einbrechern gehen könnte, ereignete sich am Samstagabend in der Mindelheimer Kleinhannsstraße. Laut Polizei schlug eine bislang unbekannte Person die Glasscheibe einer Hauseingangstür mit einem Gegenstand ein, sodass diese zerbrach. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter Telefon 08261/76850 zu melden.