Was man über die Wahl wissen sollte

In den Wahllokalen wird erst am 15. März gewählt, Briefwähler können schon früher ihre Kreuze machen.

Am 15. März bestimmen die Bürger, wer ihren Heimatort und den Kreis für sechs Jahre regiert. Ein Überblick

Rund 113.000 Bürger entscheiden am Sonntag, 15. März, wer die Geschicke ihres Heimatortes und des Landkreises in den nächsten sechs Jahren lenkt. Für die Kandidaten hat die heiße Phase des Wahlkampfs längst begonnen: Einige ziehen von Haus zu Haus, um sich persönlich vorzustellen oder erklären ihr Wahlprogramm bei Informationsveranstaltungen und an Info-Ständen am Marktplatz. Auch viele Wahlplakate hängen schon. Ab wann und wo sie aufgehängt werden dürfen, regelt übrigens die Plakatierungssatzung der jeweiligen Kommunen. Diese haben bereits begonnen, die Wahlbenachrichtigungen zu verschicken. Damit die eigene Wahl auch gültig ist und alle Stimmen genutzt werden, haben wir hier die wichtigsten Informationen rund um die Kommunalwahl im Unterallgäu zusammengefasst:

Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die am 15. März volljährig sind und seit zwei Monaten vor der Wahl ihren Hauptwohnsitz im Landkreis haben. Folglich dürfen auch ausländische Mitbürger in ihren Wohnorten wählen. Seit 2019 dürfen auch Menschen, für die ein Betreuer in allen Angelegenheiten bestellt ist, an den Wahlen teilnehmen.

In 52 Kommunen im Unterallgäu wird abgestimmt

Im Landkreis Unterallgäu werden die Gemeinde- oder Stadträte der 52 Kommunen für die kommenden sechs Jahre bestimmt. Die Zahl der Sitze im Gremium ist abhängig von der Größe der Kommune. In Mindelheim und Bad Wörishofen sind beispielsweise 24 Stadtratsmandate zu vergeben. In den meisten Städten und Gemeinden werden außerdem auch die Bürgermeister gewählt. In Gemeinden, in denen in der Vergangenheit ein Bürgermeister während der sechsjährigen Amtszeit ausgeschieden ist und Neuwahlen erforderlich waren, verschiebt sich der Wahltermin entsprechend. Zudem entscheiden die Bürger, wer Landrat im Unterallgäu wird, und auch über die Besetzung des Kreistags. Wie viele Kreisräte ihm angehören, hängt von der Größe des Landkreises ab: Mit den aktuell knapp 145.000 Einwohnern sind es 60 Kreisräte. Überspringt das Unterallgäu die 150.000 Einwohner-Grenze, sind es zehn Räte zusätzlich.

Für die Bürgermeisterämter im gesamten Landkreis gibt es fast 80 Kandidaten. Die meisten Bewerber, nämlich sechs, gibt es in Bad Wörishofen. Landrat wollen die vier Kandidaten Alex Eder ( Freie Wähler), Michael Helfert ( SPD), Daniel Pflügl (Grüne) und Rainer Schaal ( CSU) werden. Vorgeschlagen war auch Jürgen Konrad von der Unabhängigen Allgäuliste. Um zur Wahl zugelassen zu werden, hätte er jedoch 385 Unterstützerunterschriften gebraucht, die nicht zusammenkamen. Bei der Kreistagswahl treten neun Parteien und Wählergruppen mit insgesamt 443 Kandidaten an und zwar CSU, Grüne, AfD, SPD, FDP, Freie Wähler, JWU, ÖDP und Bürger für die Umwelt sowie Linke.

Am 15. März von 8 bis 18 Uhr können die Wahlberechtigten in ihrem Stimmbezirk ihre geheime Wahl treffen. Je ein Kreuz setzt der Wähler für den Bürgermeister- und Landratskandidaten. Die Zahl der Stimmen für den Gemeinde- oder Stadtrat richtet sich nach der Anzahl der Sitze. In einer Gemeinde mit acht Sitzen im Gemeinderat hat der Wähler dafür acht Stimmen. Für den Kreistag hat er 60 Stimmen.

Panaschieren und Kumulieren: Wie geht das?

Wie kann man seine Stimmen bei der Kreistagswahl vergeben? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Beim Panaschieren können die Wähler ganz gezielt maximal 60 einzelne Kandidaten verschiedener Parteien und Wählergruppen ankreuzen. Es ist aber auch möglich, einzelnen Bewerbern bis zu drei Stimmen zu geben – das versteht man unter Kumulieren. Davon abgesehen kann die Liste einer Partei oder Gruppierung durch ein Kreuz oben auf dem Wahlzettel auch als Ganzes angenommen werden. Dadurch erhält jede sich über diese Liste bewerbende Person in der darin aufgeführten Reihenfolge eine Stimme. Und zu guter Letzt ist es laut Kreiswahlleiterin Doris Back auch möglich, Stimmen an einzelne Bewerber verschiedener Listen und die restlichen Stimmen über ein „Listenkreuz“ zu vergeben. In diesem Fall werden zunächst die einzeln vergebenen Stimmen gezählt und verbleibende Stimmen den nicht gekennzeichneten Bewerbern der angekreuzten Liste in der dort aufgeführten Reihenfolge zugerechnet. Wer sich schon vorab mit den verschiedenen Wahlmöglichkeiten und auch den Kandidaten vertraut machen will, kann dies über einen virtuellen „Probe-Stimmzettel“ tun. Er ist auf der Seite www.unterallgaeu.de/wahlen zu finden.

Alle Wahlberechtigten, die seit dem 9. Februar, dem 35. Tag vor der Wahl, in einer Gemeinde in Bayern mit einer Wohnung gemeldet sind, werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen und erhalten von ihrer Gemeinde bis spätestens drei Wochen vor der Wahl, also dem 23. Februar, eine postalische Wahlbenachrichtigung. Mit dieser können sie eine Zusendung der Stimmzettel beantragen, was spätestens bis Freitag, 13. März, 15 Uhr, geschehen sein muss. Wer sichergehen will, dass die Briefwahlunterlagen noch rechtzeitig bei ihm ankommen, sollte sie entweder direkt bei der Gemeinde abholen oder sich schon frühzeitiger darum kümmern. Der Wahlbrief muss dann auf jeden Fall spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der auf dem Umschlag genannten Stelle, dem Wahlamt der Gemeinde, eingehen.

Termin für eine Stichwahl wäre am 29. März

Wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt, gilt als gewählt. Schafft dies auf Anhieb kein Kandidat, kommt es am Sonntag, 29. März, zu einer Stichwahl. Bei vier Kandidaten ist es relativ wahrscheinlich, dass dies der Fall ist. Allerdings gibt es auch andere Beispiele: Bei der Landratswahl 2006 setzte sich der heutige Amtsinhaber Hans-Joachim Weirather bereits im ersten Wahlgang gegen seine drei Mitbewerber durch. Die neue Wahlperiode beginnt am 1. Mai. (fene, baus, mz)

