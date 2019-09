19.09.2019

Wer ist der Brandstifter?

Die Spuren des bislang letzten Feuers an der Gaststätte „Neubrand’s Stüble“ in der Innenstadt von Bad Wörishofen.

Die Kripo hofft auf neue Erkenntnisse und nimmt auch einen Altfall unter die Lupe

Von Markus Heinrich

Fieberhaft sucht die Kripo nach dem Unbekannten, der für die Brandstiftungen in Bad Wörishofens Innenstadt verantwortlich ist. Immer noch gibt es keine Hinweise von möglichen Zeugen, hieß es am Mittwoch aus Ermittlerkreisen. Dafür ist man bei der Kripo ziemlich sicher, dass zumindest vier von bislang fünf Bränden in Neubrand’s Stüble dem gleichen Täter zugeordnet werden müssen. Es handelt sich um Fälle aus den Jahren 2018 und 2019. „Beim Brand im Jahr 2015 ging man schnell von einem technischen Defekt als Ursache aus“, sagte ein Ermittler. „Das muss man sich jetzt nochmals genau anschauen.“

Die beiden jüngsten Brandstiftungen binnen kurzer Zeit warfen die Frage nach einem möglichen Motiv auf. Bei der Kripo hält man sich in dieser Frage derzeit bedeckt. Die Ermittler hoffen auf eine neue Spur. Es habe Personen gegeben, die den bislang letzten Feuerwehreinsatz an Neubrand’s Stüble unweit des Bahnhofs von Bad Wörishofen gefilmt haben. Die Kripo Memmingen bittet nun diese Personen, sich bei der Polizei zu melden. Die Hoffnung der Ermittler: Möglicherweise haben sich die Filmer schon vor dem Brandausbruch in der Nähe der Gaststätte aufgehalten und können sachdienliche Hinweise geben. Die Kriminalpolizei Memmingen ist unter der Telefonnummer 08331/100-0 erreichbar.

Das bislang letzte Feuer am 14. September sei ein vergleichsweise kleiner Brand gewesen, der schnell entdeckt wurde, sagt ein Ermittler. Der Knall, den ein Zeuge zuvor gehört hatte, sei auf eine explodierende Spraydose zurückzuführen. Ein Passant hatte am Samstag, kurz nach Mitternacht, Knallgeräusche gehört und anschließend Flammen an der Gaststätte entdeckt. So war es der sofort verständigten Feuerwehr Bad Wörishofen möglich, den Brand noch im Anfangsstadium zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

