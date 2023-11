Amberg/Wiedergeltingen

16:15 Uhr

Neue Dirigentin gibt schwungvoll den Takt an

Plus Mit der 19-jährigen Johanna Gehring zeigen die Musikkapellen Wiedergeltingen und Amberg ihr Können. Ehrungen und Dank an langjährige Musikerinnen und Musiker beim Jahreskonzert.

Von Ulla Gutmann

Seit Januar probt die neue Dirigentin Johanna Gehring mit den beiden Musikkapellen Wiedergeltingen und Amberg. Sie haben sich zusammengeschlossen, „um eine schöne, große Kapelle mit guter Besetzung zu bilden“, wie es die junge Dirigentin formulierte. Johanna Gehring ist 19 Jahre alt, stammt aus Nördlingen und studiert im dritten Semester Euphonium und Blasorchesterleitung in Augsburg.

Das Jahreskonzert war der passende Rahmen für die Musikkapelle aus Amberg und Wiedergeltingen

Nach ersten Auftritten im Sommer und zum Bockbierfest war das Jahreskonzert eine gute Gelegenheit zu zeigen, was die Musiker unter ihrer Leitung bisher erarbeitet haben. Das breit gefächerte Musikprogramm entführte die Besucher in der Mehrzweckhalle in Wiedergeltingen zunächst nach Italien, mit dem Stück „Italia“ von Sym Rydberg, mit dem „Glacier express“ in die Bergwelt der Schweiz.

