Eisstadion wird zur Public-Viewing-Arena

Die Eiszeit ist zwar längst vorbei, doch im Sommer wird das Eisstadion in Bad Wörishofen dennoch zahlreiche Fans anziehen: Dort wird dann die Fußball-EM gezeigt.

Die Fußball-Fans in und um Bad Wörishofen können sich auf ein wetterunabhängiges Public Viewing während der Fußball-EM freuen.

Wie der EV Bad Wörishofen mitteilt, werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft dann auf einer Großbildleinwand im Eisstadion übertragen. "Wir hoffen, dass es im besten Fall sieben Spiele sein werden", sagt Christoph Seitz, Vorstandsmitglied vom EV Bad Wörishofen.

Ein Sponsor stelle die Leinwand, die Stadt habe ebenfalls bereits grünes Licht für die Veranstaltungen gegeben. Für die Fans bedeutet dies, dass sie dank des Dachs wetterunabhängig das Public Viewing auf der Tribüne genießen können. Der EV Bad Wörishofen wird für die Verpflegung vor Ort sorgen.

Neben dem neuen Pfarrsaal an der Schulstraße wird das Eisstadion also der zweite Treffpunkt für Fußball-Fans in der Kneippstadt, um die EM-Spiele in größerer Gesellschaft verfolgen zu können. (axe)

