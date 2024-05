FDP nicht mehr im Stadtrat von Bad Wörishofen vertreten

Stadträtin Alexandra Wiedemann tritt aus der FDP aus und macht parteilos weiter Sie nennt die Gründe für diesen Schritt, der die Liberalen vom Ratstisch verbannt.

Im Stadtrat von Bad Wörishofen sitzen sieben Parteien und Gruppierungen am Ratstisch - künftig ist es eine weniger. Die FDP wird nicht mehr im Stadtrat der größten Stadt des Unterallgäus vertreten sein. Stadträtin Alexandra Wiedemann tritt aus der Partei aus.

Die Immobilien-Expertin Alexandra Wiedemann hatte 2020 für das Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen kandidiert und war anschließend in den Stadtrat eingezogen. Wiedemann nahm damit auch den Platz des zwischenzeitlich verstorbenen Claus Thiessen ein, der einige Jahre lang das Gesicht der FDP in Bad Wörishofen war.

Wiedemann will im Stadtrat von Bad Wörishofen als parteilose Rätin weitermachen

Am Donnerstag bestätige Wiedemann Informationen unserer Redaktion, wonach sie die FDP verlässt. Sie gebe hiermit ihren Austritt aus der FDP bekannt, so Wiedemann. Gerüchten um Streitigkeiten als Auslöser dieses Rückzugs erteilt sie eine Absage: "Es gibt keine Streitigkeiten." Der Austritt sei aus persönlichen Gründen erfolgt. Im Stadtrat will Wiedemann aber weiter bleiben. "Ich verbleibe bis zum Ende der Legislaturperiode parteilose Stadträtin", kündigt sie an.

