"Festival der Nationen": Ihr Rhythmus ist der gemeinsame Herzschlag

Die 17-jährige Nina Roch aus Türkheim (links) und Franziska Hartmann aus Buchloe (14) spielen im vbw-Festivalorchester beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen mit.

Plus Nina Roch, 17 Jahre alt aus Türkheim und Franziska Hartmann, 14 Jahre alt aus Buchloe, sind beim vbw-Festivalorchester beim "Festival der Nationen" dabei.

Von Maria Schmid

Ihr Herz schlägt klangvoll für ihr Instrument – die Violine und für die klassische Musik. Nina Roch aus Türkheim und Franziska Hartmann aus Buchloe sind in diesem Jahr aktiv bei der „Next Generation“, dem vbw-Festivalorchester, dabei.

Für Franziska ist es eine Premiere. Sie wird in der Reihe der zweiten Geigen spielen. Nina ist bereits zum dritten Mal dabei und damit schon ein wenig ein „alter Hase“. Sie freut sich wieder als eine der ersten Geigerinnen auf die gemeinsame Arbeit mit Dozent und Dirigent Christoph Adt. Nina wird, wie auch in den beiden vergangenen Jahren, kurz vor dem großen Auftritt ganz gewiss Lampenfieber bekommen. Aber das sei vollkommen in Ordnung. Sie lacht.

