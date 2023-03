Jäger fordern Tempolimit gegen häufige Wildunfälle in Bad Wörishofen

Die von Bad Wörishofen stadtauswärts führenden Abschnitte der Staatsstraße 2015 werden immer mehr zum Wildtier-Grab. Zahlen der Jäger und der Polizei differieren.

"Da muss jetzt endlich was passieren", sind sich die Jagdpächter des Reviers Bad Wörishofen Nord, Manfred Pfafflinger und Thomas Rauch, einig und blicken besorgt auf den zunehmenden Verkehr der Staatsstraße 2015, der Umgehungsstraße von Bad Wörishofen. Auf einem nur rund 1,5 Kilometer langen Teilstück in Richtung der A96 geschehen auffällig viele Wildunfälle. Allein im vergangenen Jahr verloren hier 20 Wildtiere ihr Leben, davon 16 Rehe. Wie sich zeigt, sind die Unfallzahlen aus der Statistik der Jäger deutlich höher als jene der Polizei.

In der Statistik der Polizei Bad Wörishofen nehmen die Wildunfälle einen großen Platz bei der Zahl der Verkehrsunfälle ein. 822 Unfälle wurden im vergangenen Jahr aktenkundig, davon waren 244 Zusammenstöße mit Tieren des Waldes. Im Jahr davor waren die Zahlen ähnlich. Es gab aber auch schon Jahre mit über 300 Wildunfällen, etwa 2017 und 2018.

Tipps für Autofahrer: So lassen sich Wildunfälle vermeiden 1 / 6 Zurück Vorwärts Wildtiere können die Geschwindigkeit von Autos nicht einschätzen und warten nicht am Fahrbahnrand, bis Sie vorbeigefahren sind.

Auch, wenn das Tier Sie sieht, kann es trotzdem unmittelbar vor Ihrem Auto auf die Straße springen.

Wenn Sie also ein Tier am Straßenrand entdecken, müssen Sie deutlich langsamer werden oder sogar ganz abbremsen.

Schalten Sie das Fernlicht aus, um das Tier nicht zu blenden – dadurch bleibt es nämlich stehen.

Hupen Sie zusätzlich, das verscheucht das Wild in den meisten Fällen.

Achtung: Wildtiere sind meist nicht allein unterwegs. Einem Tier könnten weitere folgen.

Da das kurze Teilstück stadtauswärts in Richtung Türkheim schon immer sehr wildunfallträchtig war, brachten Pfafflinger und Rauch im Jahr 2019 nach Genehmigung durch das Straßenbauamt Kempten auf eigene Kosten blaue Wildwarnreflektoren an den Leitpfosten an. Die blaue, in der Natur praktisch nicht vorkommende Farbe soll den Wildtieren Gefahr signalisieren, die halbrunde Form simuliert beim Auftreffen von Licht eine Bewegung, die das Wild davon abhalten soll, die Straße zu überqueren. Auch wenn die Zahl der überfahrenen Tiere leider trotzdem zunehme, seien Wildwarnreflektoren für Autofahrer immer ein Zeichen dafür, dass an dieser Stelle viele Wildunfälle passieren und Vorsicht geboten ist, klären die Jäger auf. Denn trotz der Häufung der Unfälle sucht man auf diesem Streckenabschnitt vergebens ein Wildwarnschild. Die Revierpächter haben sich nun erneut an das Straßenbauamt Kempten gewandt und sowohl Wildwarnschilder als auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h beantragt.

Ein Wildwarnschild bei Bad Wörishofen soll Autofahrer auf eine erhöhte Gefahr von Wildwechsel hinweisen. Ein solches Schild ist auch für den betroffenen Teilabschnitt der St2015 gefordert, wo eine solche Beschilderung bislang nicht vorhanden ist. Foto: Kathrin Elsner

Ähnliche Bemühungen im Jahre 2019 waren allerdings vergeblich, wahrscheinlich auch deshalb, da die offiziellen von der Polizeikommission Bad Wörishofen gemeldeten und für eine Entscheidung herangezogenen Wildunfallzahlen nur etwa halb so hoch sind wie die der Jäger, die sich um das getötete Wild kümmern. Doch woher kommt die hohe Differenz der Zahlen? "Ein Erklärungsansatz ist vielleicht, dass nicht alle Wildunfälle bei der Polizei gemeldet werden, beispielsweise, weil keine Schäden am Fahrzeug entstanden sind", teilt Holger Stabik von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unserer Redaktion auf Nachfrage mit.

Wie die Polizei die Differenzen in den Statistiken zu Wildunfällen erklärt

Der Leiter der örtlichen Unfallkommission, Lukas Hertle, hat die Untersuchungen, welche Maßnahmen auf dem genannten Streckenabschnitt sinnvollerweise ergriffen werden könnten, bereits eingeleitet. "Der Flächendruck wird immer größer", gibt er zur Häufung der Wildunfälle zu bedenken. "Die Lebensräume der Wildtiere werden eingegrenzt, gleichzeitig hat der Verkehr auf der St2015 zugenommen."

Auch der Jagdpächter des Jagdreviers Bad Wörishofen Süd, Harald Rößling, hat auf seiner unfallträchtigsten Strecke erneut einen Antrag auf Wildwarnschilder und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h gestellt. Die mit Abstand meisten Wildunfälle seines Reviers passieren auf einem anderen rund 1,5 Kilometer langen Teilstück der St2015 - stadtauswärts zwischen der Abzweigung Kaufbeurer Straße und der Abzweigung nach Frankenhofen. Hier kamen nach Rößlings Zahlen allein im vergangenen Jahr sieben Rehe und drei Füchse ums Leben.

Diese Rolle spielen Hunde beim Problem der häufigen Wildunfälle bei Bad Wörishofen

Ein mit diesem Thema zusammenhängendes Problem seien auch immer wieder frei laufende Hunde, die das Wild tagsüber aufschrecken und zur Flucht über die Straße animieren würden, berichten sowohl Lukas Hertle vom Straßenbauamt Kempten als auch die Jagdpächter. Und nicht nur das - immer wieder werden in Bad Wörishofen und Umgebung Rehe von frei laufenden Hunden schwer verletzt oder getötet. Wie im Bayerischen Jagdgesetz verankert, dürfen Hunde in einem Jagdrevier nicht unbeaufsichtigt frei laufen gelassen werden. "Damit ist keine generelle Leinenpflicht verbunden, sondern 'nur' die Möglichkeit, auf seinen Hund einwirken zu können", teilt Holger Stabik unserer Redaktion mit. Was vielen vielleicht nicht bewusst ist: In Bad Wörishofen und Umgebung reiht sich ein Jagdrevier an das andere. "Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro geahndet werden", klärt Polizeioberkommissar Holger Stabik auf.

In wenigen Wochen fängt zudem die Setzzeit der Rehe an. Immer wieder finden die Jäger totgebissene Rehkitze in den Wiesen. "Ein Fuchs würde das Kitz zum Fressen mitnehmen, ein Hund beißt es lediglich tot und lässt es liege", klären die Jäger auf und bitten, die Hunde nicht durch die hohen Wiesen stöbern zu lassen. Dies sei auch für die Landwirte wichtig, da Hundekot das Grünfutter für das Milchvieh verunreinige.