Vor dem Bädertag legt Bad Wörishofen steigende Tourismuszahlen vor

Plus Der Heilbädertag in Bad Wörishofen bringt eine Premiere. Zudem zeigt eine Studie mehrerer Universitäten, wie Kneipps Wassertheapie wirkt.

Die Corona-Krise hatte Bad Wörishofen hart getroffen, die Lockdowns ließen die Übernachtungszahlen einbrechen. Nun hat sich die Stadt wieder ein bisschen erholt. Darauf deuten die Zahlen von Kurdirektorin Cathrin Herd hin. Mit der Zukunft der Kurorte wird sich in wenigen Tagen der Bayerische Heilbädertag befassen, der in Bad Wörishofen stattfindet. Erstmals wird Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Festrede halten. Eine weitere Neuigkeit kommt aus Berlin. Dort hat die renommierte Charité gemeinsam mit anderen Universitäten die Kneippkur unter die Lupe genommen.

Rund 120 Vertreterinnen und Vertreter aus 47 Heilbädern und Kurorten kommen am 20. und 21. November zum 77. Bayerischen Bayerischen Heilbädertag nach Bad Wörishofen. Die zweitägige Veranstaltung kann mit einer Premiere aufwarten: Festrednerin bei der Eröffnung ist erstmals Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Sie ist nach der neuen Aufgabenverteilung nach der Landtagswahl auch für den Tourismus zuständig.