Wörishofer Sommerbauverbot bleibt Dauerthema

Ein Bauprojekt am Stadtrand von Bad Wörishofen war Anlass für die neuerliche Debatte um den Lärmschutz in der Kurstadt.

Plus Ratsmitglieder kritisieren Bad Wörishofens Lärmschutzverordnung als löchrig, überholt und eigentlich überflüssig. Andere verteidigen sie als unerlässlich für die Kurstadt. Die Diskussion bringt eine Überraschung.

Von Markus Heinrich

Wer in Bad Wörishofen baut, muss im Sommer Pause machen. Die strenge Lärmschutzverordnung kommt einem Bauverbot gleich. Doch das gilt nicht für alle. Immer wieder gibt es Ausnahmen beim Lärmschutz. Längst nicht alle davon werden öffentlich diskutiert, wie der Stadtrat am Mittwochabend durch eine Nachfrage von Dominic Kastner erfuhr. Wie viele Ausnahmen bislang gemacht wurden, konnte die Stadtverwaltung nicht sagen. Diesmal ging es um eine Ausnahme für ein Großprojekt am Eichwald.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

