Bad Wörishofen

vor 24 Min.

Solarenergie in Bad Wörishofen fast verdoppelt: Wer zahlt für den teuren Netzausbau?

Plus In Bad Wörishofen wird weit mehr Strom aus Sonnenenergie erzeugt, als noch vor zwei Jahren. Das Stromnetz ist dafür nicht ausgelegt und muss ausgebaut werden.

Von Markus Heinrich

In Bad Wörishofen gab es zuletzt einen enormen Ausbau der Solarenergie. Gleich mehrere Großanlagen gingen ans Netz oder stehen kurz davor. Gleichzeitig sorgen auch die Erfordernisse der erneuerbaren Energien dafür, dass die Stadtwerke ihr Stromnetz derzeit massiv ausbauen müssen. Stadtwerke-Chef Peter Humboldt vermutet, dass nie zuvor so enorm in den Leitungsbestand der Kneippstadt eingegriffen wurde wie derzeit. Das jedoch versucht Kosten von mehreren Millionen Euro. Manche befürchten, dass am Ende die Stromkunden dafür aufkommen werden, über höhere Strompreise in Bad Wörishofen. Humboldt sieht das jedoch anders.

Baustellen im Gewerbegebiet, parallel dazu weitere, größere Netzmaßnahmen in den Bereichen Hauptstraße/Bürgermeister-Stöckle-Straße, Fidel-Kreuzer-Straße/“kleiner Kurpark“/Kneippianum und im Norden von Kirchdorf - es war und ist eine Menge los. Zudem entstand eine weitere Hauptleitung zwischen Bad Wörishofen und dem Umspannwerk in Irsingen. Weitere, größere Netzmaßnahmen für das Jahr 2024 befänden sich in der Planung, teilte Humboldt unlängst mit. Über fünf Millionen Euro wollen die Stadtwerke heuer in den Ausbau des Stromnetzes investieren. Diese Zahl nannte Humboldt Ende November. Das Stromnetz in Bad Wörishofen werde immer mehr durch Einspeisungen aus erneuerbaren Energien gefordert, was gut sei, berichtete Humboldt damals. Das bisherige Netz sei darauf aber nicht ausgelegt. Allein seit 2022 stieg die installierte Leistung von Solaranlagen von etwa 14.000 Kilowatt/Peak auf etwa 26.000 Kilowatt/Peak. Längst nicht alle Anlagen laufen schon. Bayerns größte Carport-Solaranlage beim Allgäu Skyline Park ist noch im Bau.

