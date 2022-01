Corona-Pandemie

09:36 Uhr

Corona-Gegner erhalten in Mindelheim immer mehr Zulauf

750 Frauen und Männer nehmen an dem "Spaziergang" gegen die Corona-Politik durch die Mindelheimer Altstadt teil.

Plus Am Montagabend „spazieren“ 750 Menschen auf einer unangemeldeten Kundgebung durch die Mindelheimer Altstadt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Johann Stoll

Zuerst 200, dann 500 und diesen Montag rund 750. Die sogenannten „Spaziergänge“ von Kritikern der Corona-Maßnahmen bekommen in Mindelheim mehr und mehr Zulauf. Die Teilnehmerzahlen hat die Polizei geschätzt. Aufgerufen zu dem stillen Protest gegen die Corona-Einschränkungen und eine drohende Impfpflicht war über Handzettel in Briefkästen und über den Messengerdienst Telegram. Wer hinter der Aktion in Mindelheim steckt, ist den Behörden nicht bekannt.

