Frau stirbt bei schwerem Unfall bei Dirlewang – B16 komplett gesperrt

Zwischen Dirlewang und Lauchdorf überschlägt sich am Montagmorgen eine Frau mit ihrem Auto. Sie stirbt noch am Unfallort, die B16 ist aktuell gesperrt.

Bei einem schweren Autounfall auf der B16 bei Dirlewang im Unterallgäu ist am Montagmorgen eine Frau tödlich verunglückt. Wie ein Sprecher der Polizei-Einsatzzentrale in Kempten mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 7 Uhr. Das Unfallopfer überschlug sich demnach mit seinem Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Unfall: B16 zwischen Dirlewang und Lauchdorf gesperrt

Weshalb es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei bislang unklar. Auch zur verunglückten Frau wollten sich die Beamten zunächst nicht äußern. Die B16 zwischen Dirlewang und Lauchdorf war am Montagfrüh gegen 8 Uhr noch komplett gesperrt, Einsatzkräfte sind vor Ort. Laut Polizei ist eine Umleitung eingerichtet worden. (naz)