Der EV Bad Wörishofen muss einen weiteren Ausfall verkraften

Mit dem Heimspiel am Freitag gegen den EHC Mitterteich startet der EV Bad Wörishofen in die Play-off-Halbfinalserie. Dabei wird ein Spieler fehlen.

Nach den gewonnenen Viertelfinalpartien gegen den EV Mittenwald bleibt für die Wölfe aus Bad Wörishofen keine Zeit zum Ausruhen. Denn ab Freitag beginnt die Halbfinalserie in der Eishockey-Bezirksliga.

Hier empfangen die Wölfe um 20 Uhr zum ersten Spiel den EHC Stiftland Mitterteich. Beide Teams spielen in einer „Best-of-three-Serie“ den Finalteilnehmer aus. Durch den besseren Tabellenplatz nach der Hauptrunde konnten sich die Wölfe das Heimrecht sichern, tragen also von den maximal drei Partien zwei auf eigenem Eis aus.

Der Gegner aus Mitterteich ist für den EV Bad Wörishofen unbekannt

Mit dem EHC Stiftland Mitterteich gastiert ein völlig unbekannter Gegner in Bad Wörishofen. Die Dragons waren noch bis 2014 in der Bayernliga vertreten, mussten dann aber finanziell bedingt den Gang in die Niederungen des bayrischen Eishockeysports gehen. In der laufenden Saison konnte Mitterteich die Gruppe der Bezirksliga Nord auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen. In 16 Partien verbuchten die Dragons dabei elf Siege und verloren fünfmal.

Im Viertelfinale rang der EHC Mitterteich den favorisierten ESV Gebensbach in drei hart umkämpften Spielen nieder und qualifizierte sich damit für das Halbfinale. Das Team aus der Oberpfalz stellt dabei einen sehr ausgeglichenen Kader, welcher sich über den Kampf und Einsatz ins Spiel bringt und es damit jedem Gegner schwer macht.

Der EV Bad Wörishofen meldet einen weiteren Ausfall

Beim EV Bad Wörishofen gibt es derweil Zuwachs im Lazarett. Nach Verteidiger Philipp Gejrhos (Schulter-OP) ist nun auch für Christoph Heckelsmüller die Saison beendet. Der Stürmer erlitt einen Muskelfaserriss. Mit dabei ist dagegen der angeschlagene .

Gute Nachrichten gibt es für die Zuschauer: Weil der EV Bad Wörishofen den in der Hauptrunde ausgefallenen „Blaulichttag“ am Freitag nachholt, haben zum ersten Halbfinale alle Mitglieder von Rettungsdiensten und Einsatzkräften freien Eintritt. Spiel zwei der Serie findet am Sonntag um 19.30 Uhr in Mitterteich statt.