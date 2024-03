Der EV Bad Wörishofen steht im Play-off-Halbfinale der Bezirksliga

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Mit dieser makellosen Bilanz gewinnt der EV Bad Wörishofen die Viertelfinalserie in der Eishockey-Bezirksliga. Damit haben die Wölfe am Sonntag spielfrei.

The same procedure as last match: Mit dem exakt gleichen Ergebnis - einem deutlichen 11:2-Sieg - gewinnt der EV Bad Wörishofen nach zwei Spielen die Play-off-Viertelfinaleserie gegen den EV Mittenwald. Wer der Gegner im Halbfinale sein wird, steht noch nicht fest.

Für den EV Bad Wörishofen bedeutet dieser deutliche Erfolg im Viertelfinale, dass er am Sonntag spielfrei ist. Dann nämlich stehen sich seine beiden potenziellen Halbfinalgegner im dritten und entscheidenden Viertelfinale noch gegenüber: Während die Wölfe am Freitag in Garmisch-Partenkirchen mit dem zweiten 11:2-Sieg die Serie gegen den EV Mittenwald vorzeitig für sich entschied, glich der EHC Stiftland Mitterteich die Viertelfinalserie gegen den ESV Gebensbach mit einem knappen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen aus.

Das dritte und entscheidende Spiel zwischen diesen beiden Klubs findet nun am Sonntag statt. Die Halbfinalserie startet dann am kommenden Freitag, hier wird der EV Bad Wörishofen erneut das Heimrecht haben.

