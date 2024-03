Eishockey

vor 52 Min.

Familie Egger aus Bad Wörishofen befindet sich im Play-off-Modus

Plus Play-off-Zeit ist die schönste Zeit im Eishockey. Das können Laura, Nele und Moritz Egger bestätigen. Für die drei Geschwister dreht sich derzeit alles um den Puck.

Von Axel Schmidt

Am kommenden Wochenende machen sie sich wieder auf den Weg: Nele, Laura und Moritz Egger werden dann mit ihren Eishockey-Mannschaften versuchen, die nächste Play-off-Hürde zu nehmen. Für Laura und Moritz Egger geht es dabei mit dem EV Bad Wörishofen um die Bezirksliga-Meisterschaft, für Nele Egger mit der Frauenmannschaft des ERC Ingolstadt um die deutsche Meisterschaft.

Dabei hat Nele, die jüngste der Egger-Familie, bereits den ersten Titel in der Tasche: Mit dem ERC Ingolstadt wurde sie vor wenigen Wochen in Füssen deutscher Pokalsieger. Nun soll das Double her. Davor müssen im Halbfinale aber erst einmal die Eisbären Berlin geschlagen werden. Aktuell steht es in der Best-of-five-Serie 1:1.

