Fußball im Unterallgäu: Die Spiele und Tore vom Karsamstag

Traditionell rollt am Osterwochenende im Fußballkreis der Ball: Während die Kreisliga bereits am Gründonnerstag im Einsatz war, ziehen am Karsamstag die weiteren Ligen nach.

Während die Mannschaften der Kreisliga Mitte bereits am Gründonnerstagim Einsatz waren und auch aus das Spiel der Woche aus der Kreisklasse Allgäu 1 zwischen dem SV Oberrieden und dem SC Unterrieden am Donnerstagabend ausgetragen wurde, waren am Karsamstag nun die restlichen Unterallgäuer Mannschaften dran.

In der Kreisklasse Allgäu 2 gab es dabei unter anderem das Derby zwischen dem FC Bad Wörishofen und dem SVS Türkheim. Die Partie FSV Dirlewang gegen FC Blonhofen fiel aus. In der A-Klasse 2 wurde die Partie SV Tussenhausen - TSV Kirchheim II abgesagt und auf den 27. April verlegt.

Kreisklasse 2: Kantersieg für den FC Bad Wörishofen

SVO Germaringen II – SV Pforzen 2:2

Tore 1:0 Jonas Köber (10.), 2:0 Thomas Hocke (84.), 2:1 Stefan Kreit (87.), 2:2 Markus Scholl (90.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Karl Ritter

Spät, aber nicht zu spät wachte der SV Pforzen im Derby beim SVO Germaringen II auf. Bis fünf Minuten vor dem Ende sahen die Gastgeber wieder der sichere Sieger aus, doch dann retteten Kreit und Scholl mit ihren Toren dem SVP noch einen Punkt.





FSV Lamerdingen – SV Schöneberg 1:1

Tore 0:1 Dominik Zellhuber (27.), 1:1 Manuel Hagg (82.) Gelb-Rot Patrick Starker ( Lamerdingen, 87.) Zuschauer 125 Schiedsrichter Simon Schwank

Im Duell der Tabellennachbarn gab es keinen Sieger: Der FSV Lamerdingen glich die Schöneberger Führung in der Schlussphase aus und rettete in Unterzahl noch den Punktgewinn.

In der Kreisklasse Allgäu 2 hatte der TSV Zaisertshofen (blaue Trikots) die SG Jengen/Waal zu Gast. Foto: Andreas Lenuweit

TSV Zaisertshofen – SG Jengen/Waal 7:1

Tore 1:0 Dominik Schäffler (5.), 2:0 Maximilian Mayr (8.), 3:0 Julian Egger (17.), 4:0 Elias Reif (26.), 4:1 Michael Demmler (38.), 5:1 Julian Egger (40.), 6:1 Michael Mussack (78.), 7:1 Julian Egger (80.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Markus Heider

Die Heimelf startete stark in die Partie und lag bereits nach 30 Minuten mit 4:0 in Führung. Die Gäste erzielten zwar kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer, jedoch war der TSV Zaisertshofen heute zu souverän und feierte einen 7:1-Kantersieg.





SV Bedernau – SG Kirchdorf/Rammingen 1:1

Tore 0:1 Tim Rauscher (22.), 1:1 Thomas Zedelmeier (90.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Florian Wissmiller

Die Gäste aus Kirchdorf/Rammingen waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft, konnten jedoch nur ein Tor durch Rauscher erzielen. In der Folge vergaben sie reihenweise entweder kläglich hochkarätige Torchancen oder scheiterten am hervorragenden Torhüter des SVB. So kam es wie es kommen musste: Statt eines zu jederzeit möglich klaren Auswärtssiegs glich Zedelmeier per direkt getretenem Freistoß zum 1:1 aus.





FC Bad Wörishofen – SVS Türkheim 7:0

Tore 1:0 Maximilian Süli (20.), 2:0 Maximilian Gast (31.), 3:0 Severin Bartsch (38.), 4:0 Maximilian Süli (49., FE), 5:0 Maximilian Gast (66.), 6:0 Ahmed Abdi (80.), 7:0 Nico Wörz (87.) Zuschauer 90 Schiedsrichter Matthias Kocher

Das Derby war eine klare Sache: Schon zur Halbzeit führte der FC Bad Wörishofen mit 3:0 gegen den SVS Türkheim. In der zweiten Halbzeit schraubte der Tabellenzweite das Ergebnis mit Toren in regelmäßigen Abständen auf 7:0 hoch.





TSV Mittelneufnach – SG Amberg/Wiedergeltingen 1:4

Tore 0:1 Hamed Abbasi (5.), 1:1 Robert Kugelmann (29.), 1:2 Hamed Abbasi (43., FE), 1:3 Lukas Zink (50.), 1:4 Hamed Abbasi (85.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Marco Bachmann

Früh ging der Gast in Führung, musste kurz darauf jedoch den Ausgleich durch Kugelmann hinnehmen. Durch einen Elfmeter ging Amberg kurz vor der Halbzeit wieder in Führung. Im zweiten Durchgang nutzte Amberg seine Chancen konsequent und könnte erhöhen

A-Klasse 2: Der SV Mattsies setzt seine Erfolgsserie nach der Winterpause fort

Lamerdingen II – SG Breitenbrunn/Loppenhausen 1:5

Tore 0:1 Niklas Müller (3.), 0:2 Florian Königsberger (9.), 1:2 Marius Knopp (50.), 1:3 Niklas Müller (55.), 1:4 Sebastian Huber (69.), 1:5 Christian Landsperger (87.) Zuschauer 35 Schiedsrichter Benjamin Lippl

Der Spitzenreiter gab sich keine Blöße: Schon nach neun Minuten führte die SG Breitenbrunn/Loppenhausen mit 2:0. Auch auf den Anschlusstreffer kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die passende Antwort und schraubten das Ergebnis weiter nach oben.





FC Bad Wörishofen II – TSV Markt Wald 2:1

Tore 1:0 Maximilian Sontheimer (8.), 1:1 Rene Schmid (70.), 2:1 Marco Murtas (83.) Zuschauer 60 Schiedsrichter Klaus Schweihofer

Der TSV Markt Wald verpasste die Chance, mit einem Auswärtssieg näher an den FC Bad Wörishofen II heranzurücken. Der Treffer von Murtas in der 83. Minute könnte für den FCW II in der Endabrechnung ein immens wichtiger sein.





SV Salgen/Bronnen – FC 98 Auerbach/Stetten 1:1

Tore 0:1 1:1 Tobias Ledermann Zuschauer 35 Schiedsrichter Burhan Secgin

In einem umkämpften Spiel gingen die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, waren aber über weite Strecken nicht überzeugend. Die zweite Halbzeit spielte sich überwiegend in der Mitte des Feldes ab, wobei die Heimelf leichte Vorteile hatte. Aushilfsspieler Tobias Ledermann erzielte nach einem Missverständnis in der Abwehr der Gäste den Ausgleich.





SV Mattsies – TSV Pfaffenhausen 3:0

Tore 1:0 Matthias Vogt (20.), 2:0 Lukas Kaufer (47.), 3:0 Johannes Fendt (54.) Zuschauer 75 Schiedsrichter Erol Demiray

Dritter Sieg für den SV Mattsies nach der Winterpause, drittes Mal ohne Gegentor. Gegen engagierte Pfaffenhausener hatten die Gastgeber die Partie über weite Strecken im Griff, ließen aber die Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen. Ein Geniestreich von Dietrich und Vogt brach schließlich den Bann. Die Entscheidung fiel kurz nach der Pause, als die Youngster Kaufer und Fendt den Gästen zwei Eier ins Osternest legten.





Türkiyemspor Mindelheim – SC Eppishausen 2:3

Tore 0:1 Tobias Hatzelmann (19.), 1:1 Can Balcioglu (26.), 2:1 Tolga Akyol (44.), 2:2 Niklas Wiblishauser (59.), 2:3 Tayfun Salkut (63., ET) Zuschauer 150 Schiedsrichter Arnold Biberger

Unglücklich aufgrund eines Eigentores verlor Türkiyemspor Mindelheim sein Heimspiel gegen den SC Eppishausen mit 2:3. Dabei hatten die Mindelheimer zur Pause noch mit 2:1 geführt.





SV Schlingen – SG Amberg/Wiedergeltingen II 1:0

Tor 1:0 Niko Cancar (27.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Robin Egner

Von Beginn an spielte nur der SV Schlingen mit druckvollen Angriffen nach vorn. Einzig die oft zu ungenauen Zuspiele und Abschlüsse verhinderten eine frühe Führung. Nach einer knappen halben Stunde wurden die Bemühungen belohnt. Nach einem Eckball erzielte Niko Cancar mit einem Kopfballtreffer die Führung. Nach der Pause entwickelte sich ein etwas ausgeglichener Schlagabtausch, die Gäste scheiterten aber bei den wenigen sich bietenden Möglichkeiten an der sicheren Abwehr. Schlingen verpasste es mit den gebotenen Konterchancen das Ergebnis frühzeitig nach oben zu schrauben. So blieb es beim knappen, für Schlingen aber hochverdienten Sieg.





A-Klasse 3: Punkteteilungen für Mindelheim II und Oberegg II

SG Kimratshofen II/Legau III - TSV Mindelheim II 4:4

Tore 1:0 Elias Huber (1.), 1:1 Ali Oglou Mamout (15.), 2:1, 3:1 Max Steinle (35., 71./FE), 3:2 Dominic Böswald (74., ET), 3:3 Christian Beigl (79.), 4:3 Elias Huber (87.), 4:4 Christian Beigl (90., FE) Zuschauer 60 Schiedsrichter Karl Vollmer

Ein Punkt für die Moral: Der TSV Mindelheim II musste bei der SG Kimratshofen II/Legau III über 90 Minuten stets einem Rückstand hinterherlaufen. Doch die Mindelheimer gaben sich nicht auf, selbst dann nicht, als Elias Huber mit seinem zweiten Treffer drei Minuten vor Schluss das 4:3 für die Heimelf erzielte. Im Gegenzug war es dann Christian Beigl, ebenfalls mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag, der in der Schlussminute den 4:4-Endstand herstellte.





TSV Babenhausen II - SV Oberegg II 1:1

Tore 1:0 Nicolas Hasemann (23.), 1:1 Thomas Sontheimer (47.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Werner Herzog

Torjäger Thomas Sontheimer rettete dem SV Oberegg II mit seinem Treffer den Punkt in Babenhausen.