Furios und verhalten: So lief der Start in die neue Saison

Ein guter Start in die neue Saison ist wichtig - diese Binsenweisheit kennt jeder Kicker und jeder Fan. Nicht allen Teams aus dem Unterallgäu ist am ersten Spieltag ein positiver Auftakt geglückt.

SV Mindelheim gegen den FC Bad Wörishofen: Nach vielen Jahren des Wartens war es am Samstagnachmittag soweit. Die Kurstädter waren als Aufsteiger zu Gast in der Kreisstadt. Im Kreisliga-Derby gegen den TSV Mindelheim lässt der FC Bad Wörishofen hochkarätige Möglichkeiten ungenutzt und muss sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.





Kreisliga Allgäu Nord

TSV Mindelheim - FC Bad Wörishofen 1:1

Tore 0:1 Maximilian Gast (27.), 1:1 Sulayman Drammeh (65.) Gelb-rot Tim Krammer ( Bad Wörishofen, 90. +1, Foulspiel) Zuschauer 350 Schiedsrichter Marco Häring

" Nach einem zunächst verhaltenen Beginn kam die Partie dann langsam in Schwung. Beide waren dabei bemüht, Fehler möglichst zu vermeiden. Die Gäste aus Bad Wörishofen zeigten von Anfang an ein sehr gefälliges, strukturiertes Spiel nach vorne. Der TSV Mindelheim hingegen tat sich im offensiven Bereich schwer, seine Spitzen in Szene zu setzen. Gerade dem finalen Pass fehlte es öfters an Präzision.

Zudem war Bad Wörishofen mit Top-Torjäger Maximilian Gast angereist. Und der stellte seine Qualitäten insbesondere in der 27. Minute unter Beweis. Nach einer Ecke landete die Kopfballverlängerung genau bei ihm. Durch die sich bietende Lücke hindurch verwandelte der Goalgetter genau ins linke Eck zur Führung für die Gäste. Erst im zweiten Abschnitt bot Mindelheim engagiertere Aktionen. Prompt wurde dies mit dem Ausgleich belohnt. Einen genau getimten Steilpass auf Sulayman Drammeh schlenzte dieser, technisch sehenswert, per Außenrist rechts oben in die gegnerischen Maschen zum 1:1.

Dann kamen zehn Minuten, in denen es die Gäste versäumten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Zwischen der 70. und 80. Minute boten sich Bad Wörishofen gleich fünf absolute Top-Chancen. Jedoch, der zweite Treffer wollte nicht fallen. (pres)

TSV Kammlach - FC Viktoria Buxheim 2:1 (1:0)

Tore 1:0 Manuel Funk (22.), 2:0 Manuel Funk (36.), 2:1 Marcus Harzenetter (43.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Florian Schatz

" Mit einem 2:1-Heimsieg startet der TSV Kammlach in die neue Saison. In der ersten Halbzeit machte Kammlach das Spiel aus einer stabilen Abwehr heraus und ließ Ball und Gegner laufen ohne besonders effektiv vor dem Gästetor zu sein. Erst ein Steckpass von Patrick Funk aus dem Mittelfeld in der 37. Spielminute auf Manuel Funk brachte die verdiente 1:0 Führung, als dieser den Ball überlegt am Gästetorwart vorbei einschob.

Nach der Halbzeit verbuchten die Gäste in der 48. Minute ihre erste Torchance, doch der Schuss vom Sechzehner ging links am Tor vorbei. Der TSV Kammlach kontrollierte weiterhin das Spiel und es dauerte bis zur 79. Minute als mit dem schönsten Angriff des Spiels das 2:0 fiel. Tobias Albenstetter spielte flach auf Manuel Funk und den tropfenden Ball schaufelte dieser wiederum in den Lauf des gestarteten Stürmers, der dem Gästekeeper keine Chance ließ. Aus dem Nichts sorgte dann Marcus Harzenetter kurz vor Spielende für den Anschlusstreffer der Buxheimer die bei besserer Chancenverwertung sogar noch zum Ausgleich hätten kommen können.

TC Bad Grönenbach - SV Oberegg 4:1 (1:1)

Tore 0:1 Lukas Zingerle (FE, 19.), 1:1 Florian Henkel (FE, 38.), 2:1 Marco Rauh (67.), 3:1 Florian Henkel (69.), 4:1 Florian Henkel (90.) Zuschauer120 Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

" Nach gut einer Viertelstunde vergab der Gastgeber einen Strafstoß, praktisch im Gegenzug machten es die Gäste aus Oberegg besser und Lukas Zingerle verwandelte den Elfmeter souverän. Und erneut ein Elfmeter sorgte dann für den Ausgleich, nachdem der schnelle Markus Einsiedler nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte. In der zweiten Halbzeit übernahm der TC das Spielgeschehen und holte am Ende einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den SV Oberegg.

TSV Lautrach-Illerbeuren - TSV Kirchheim 1:0 (0:0)

Tore 1:0 Alexander Pertlwieser (49.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Deniz Karaagac

" Am Ende eines weitgehend ausgeglichenen Spiels machten die Gäste noch einmal Druck, konnten den perfekt getretenen Freistoß zum 1:0 aber nicht mehr egalisieren. (kk)

SG Amberg-Wiedergeltingen - TSV Legau 4:3 (2:0)

Tore keine Angaben Schiedsrichter Lukas Schregle

" In einer spannenden und über weite Strecken hochklassigen Partie hatte am Ende die SG Amberg/Wiedergeltingen das bessere Ende für sich. Kurz vor dem Seitenwechsel führte die SG schon souverän mit 2:0, doch dann kam der TSV Legau besser ins Spiel und glich nach gut einer Stunde zum 2:2 aus. Am Ende jubelte die SG.

Kreisklasse Allgäu 2

Zurück in der „alten“ Spielklasse musste der SC Unterrieden feststellen, dass auch hier keine Geschenke verteilt werden. Im Gegenteil: Beim SV Pforzen setzte es für das Team um Spielertrainer Roland Wohnlich gleich mal eine deftige 3:5-Niederlage. Im „Spiel der Woche“ trennten sich der SV Schöneberg und die SG Breitenbrunn/Loppenhausen 1:1-Unentschieden.

TSV Zaisertshofen - SVO Germaringen 2 0:2 (0:2)

Tore 0:1 Timo Schatin (38.), 0:2 Leon Wörle (43.) Zuschauer 70 Schiedsrichter Ralf Stützel

" Zwei Tore kurz vor dem Seitenwechsel - ein denkbar ungünstiger Moment für das Selbstbewusstsein. Der TSV Zaisertshofen rannte in der zweiten Halbzeit vergeblich dem Rückstand hinterher.

SV Pforzen - SC Unterrieden 5:3 (1:2)

Tore 0:1 Tobias Weinmann (17.), 0:2 Pius Nägele (24.), 1:2 Marcel Heldt (36.), 2:2 Kai Schinzel (49.), 3:2 Philipp Rohr (60.), 3:3 Roland Wohnlich (70.), 4:3 Adrian Kreit (82.), 5:3 Maximilian Kress (90.+3) Schiedsrichter Rudolf Vogler

" Was für ein wildes Spiel: Da sah sich der SC Unterrieden schon fast auf der Siegerstraße, führte schon mit 2:0, als sich die Partie nach dem Seitenwechsel drehte. Roland Wohnlich gelang dann noch der 3:3-Ausgleich, doch dann traf nur noch des SV Pforzen.

SG Kirchdorf/Rammingen - SVS Türkheim 4:0 (1:0)

Tore 1:0 Tim Rauscher (24.), 2:0 Oliver Jungnickel (50.), 3:0 Timo Nieberle (61.), 4:0 Tim Rauscher (90.+2) Zuschauer 90 Schiedsrichter Jennifer Stützel

" In schöner Regelmäßigkeit fielen die Tore für die weitgehend spielbestimmende SG. Fast schon selbstverständlich, dass Torjäger Tim Rauscher den Torreigen nach einer längeren Abtastphase eröffnete. In der zweiten halbzeit spielte die SG dann ihre Überlegenheit aus.





Die weiteren Spiele:

SC Jengen/Waal - FC Blonhofen 1:0 (1:0)

Tor 1:0 Michael Frank (26.) Zuschauer 82 Schiedsrichter Karl Ritter

FSV Lamerdingen - FC Buchloe 0:3 (0:0)

Tore 0:1 Johannes Martin (56.), 0:2 Felix Hessel (90.+1), 0:3 Felix Hessel (90.+2) Zuschauer 200 Schiedsrichter Jürgen Warnck

A-Klasse Allgäu 2

Mit einem 2:0-Sieg gegen den TSV Mittelneufnach hat der FSV Dirlewang zurückgemeldet und die Vorgabe von Trainer Werner Habigt gleich umgesetzt: Beide Teams wollen ja um den Aufstieg mitspielen.

TSV Mindelheim 2 - SV Salgen-Bronnen 2:1 (0:0)

Tore 1:0 Ersin Türkeli (52.), 2:0 Florian Drexel (58.), 2:1 Jonas Heiß (90.+4) Zuschauer 80 Schiedsrichter Tim Hendele

" Gelungener Start für die TSV-Reserve, die mit einiger Gegenwehr der Gäste zu kämpfen hatte. Das bedeutet umgekehrt: Fehlstart für den SV Salgen-Bronnen. Da nutzte alles Anrennen nichts: Der Anschlusstreffer zum 2:1 fiel erst mit dem Schlusspfiff.

Breitenbrunn/Loppenhsn 2 - SV Schlingen 1:6 (1:0)

Tore 1:0 Peter Horber (14.), 1:1 Niko Cancar (53.), 1:2 Tobias Kusterer (57.), 1:3 Gürkan Gürtürk (65.), 1:4 Niklas Kusterer (66.), 1:5 Niko Cancar (70.), 1:6 Leon Gerlich (75.) Zuschauer 66 Schiedsrichter Vitus Böck

" Eine Halbzeit lang gelang es den Gastgebern, den SV Schlingen noch unter Kontrolle zu halten. In der zweiten Hälfte drehten die Gäste mächtig auf und eröffneten gleich mit einem Kantersieg die Saison.

FSV Dirlewang - TSV Mittelneufnach 2:0

Tore 1:0 Christoph Gallert (12.), 2:0 David Maidel (60.) Zuschauer 110 Schiedsrichter Fabio Hacker

" Immerhin 110 Zuschauer wollten das Spiel der beiden selbst ernannten Aufstiegsaspiranten sehen. Am Ende jubelten nur die Gastgeber über einen gelungenen Start in die Saison.

SV Bedernau - SV Mattsies 3:0

Tore 1:0 Lukas Nitsche (69.), 2:0 Lukas Nitsche (FE, 70.), 3:0 Andreas Stadler (88.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Maik Seemann

" In der ersten Halbzeit verpasste es der SVB mehrfach, aus dem deutlichen Chancenplus Kapital zu schlagen. Die Gäste aus Mattsies standen tief und verteidigten mit allen Mitteln. So dauerte es bis zur 69. Minute, ehe Lukas Nitsche per Kopf den wichtigen Führungstreffer erzielte. Nur eine Minute später war es wiederum Nitsche, der einen Elfmeter souverän zum vorentscheidenden 2:0 verwandelte. Kurz vor Schluss fiel noch das 3:0, sodass ein am Ende auch in der Höhe verdienter Sieg für den SV Bedernau heraussprang.

SV Tussenhausen - SC Eppishausen 2:4 (0:1)

Tore keine Angaben Schiedsrichter Cemil Koruyucu

" Jubel beim SC Eppishausen, lange Gesichter beim SV Tussenhausen: Der Gast nahm die drei Punkte mit.

FC 987 Auerbach/Stetten - TSV Kirchheim 2 5:1 (2:0)

Tore 1:0 Max Geisler (10.), 2:0 Daniel Schindler (26.), 2:1 Simon Kriener (51.), 3:1 Oliver Bittner (61.), 4:1 Nick Seibold (67.), 5:1 Markus Zedelmaier (83.) Zuschauer 71 Schiedsrichter Arnold Biberger

" So wünscht sich jeder Trainer den Saisonauftakt: Gleich im ersten Spiel eine überzeugende Leistung und ein deutlicher Sieg. Beides lieferte der FC Auerbach/Stetten ab.

Türkiyemspor Mindelheim - TSV Pfaffenhausen 0:0

Zuschauer 50 Schiedsrichter Robin Egner

" Einen Punkt gewonnen oder den Sieg verschenkt? Für beide Teams war es am Ende ein gebrauchter Nachmittag.