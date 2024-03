Kammlach startet mit Auswärtssieg in die Rückrunde

Der Fußball-Kreisligist gewinnt das Nachholspiel in Buxheim torreich. Auch auf zwei anderen Plätzen im Unterallgäu wurde gespielt.

Mit je einem Nachholspiel startete die Kreisliga Nord, Kreisklasse 2 und A-Klasse 2 in die Rückrunde. Das erste Tor in der Kreisliga-Punktspielrunde 2024 gelang dabei Peter Müller vom TSV Kammlach.

Kreisliga Allgäu Nord

FC Viktoria Buxheim - TSV Kammlach 3:5

Tore 0:1 Peter Müller (15.), 0:2 Alexander Schlosser (20., FE), 1:2 Luca Schwenk (21.), 2:2 Marcus Harzenetter (22.), 2:3 Tobias Diepolder (34.), 2:4 Manuel Funk (48.), 3:4 Luca Schwenk (56.), 3:5 Manuel Funk (61.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Kai Becker

Um 15.45 Uhr war es am Samstag soweit und das erste Tor im Unterallgäuer Kreisligajahr ist gefallen: Kammlachs Peter Müller brachte sein Team im Nachholspiel in Buxheim in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Alexander Schlosser per Strafstoß auf 2:0, doch den Gastgebern gelang in den folgenden 120 Sekunden prompt der Ausgleich. Dank des Treffers von Tobias Diepolder, dessen Verletzung im vergangenen Herbst für die Neuansetzung gesorgt hat, ging Kammlach dennoch mit einer 3:2-Führung in die Pause. Als Manuel Funk unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf 4:2 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Buxheim kam noch einmal heran. Doch mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag sorgte Funk schließlich für die Entscheidung.

Kreisklasse Allgäu 2

SC Unterrieden - SV Pforzen 0:2

Tore 0:1 Andreas Immerz (36.), 0:2 Markus Brugger (71.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Ralf Stützel

Einen hochverdienten Auswärtssieg feierte der SV Pforzen im Nachholspiel beim SC Unterrieden. Die Gastgeber, bei denen Neuzugang Markus Nägele noch fehlte, sahen sich einem druckvollen Gegner gegenüber, der nach einer guten halben Stunde zur Führung kam. In der zweiten Halbzeit baute der kurz zuvor eingewechselte Brugger die Führung mit einem direkt verwandelten Eckball zum 2:0-Endstand aus.





A-Klasse Allgäu 2

SC Eppishausen - SV Bedernau 1:6

Tore 0:1 Lukas Nitsche (10.), 1:1 Florian Frey (14.), 1:2 Sven Hafenmayer (15.), 1:3 Manuel Schmid (20.), 1:4 Fabian Zedelmeier (75.), 1:5 Sven Hafenmayer (78.), 1:6 Patrick Schuster (80., FE) Zuschauer 100 Schiedsrichter Bernd Gossner

Der SV Bedernau untermauert mit dem deutlichen Sieg beim Tabellennachbarn SC Eppishausen seine Aufstiegsambitionen. Der SC Eppishausen kam nur zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste mit drei Toren in fünf Minuten für den deutlichen Auswärtssieg.