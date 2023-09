Fußball

vor 51 Min.

Welchen Kandidaten sich Unterallgäuer Trainer als Nachfolger für Hansi Flick wünschen

Plus Klopp, Nagelsmann oder doch eine echte Überraschung? Bei der Suche nach einem Nachfolger für den geschassten Bundestrainer haben Unterallgäuer Trainer ihre Meinung.

Von Axel Schmidt

Erstmals in seiner Geschichte hat der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) die Reißleine gezogen und einen Nationaltrainer entlassen. Doch die Frage nach einem Nachfolger für Hansi Flick ist noch nicht geklärt. Einige Trainer aus dem Unterallgäu hätten da schon ihre Favoriten.

So fällt der Name "Jürgen Klopp" recht häufig. Ein Punkt ist für Stephan Baierl, den Trainer des Regionalligisten FC Memmingen entscheidend: „Die Mannschaft muss wieder eine Euphorie entfachen. Davon hängt die Stimmung im ganzen Land ab.“ Deshalb wäre Jürgen Klopp Baierls Wunschkandidat, auch wenn der Liverpool-Coach wohl frühestens nach der EM zur Verfügung steht. „ Matthias Sammer könnte ich mir auch vorstellen. Er bringt jede Menge Erfahrung mit und könnte vor allem helfen, dass sich die Mannschaft wieder auf das Sportliche fokussiert.“ Die vielen Themen abseits des Rasens, die kürzlich erschienene Doku über das Abschneiden der deutschen Elf bei der WM in Katar – das sind für Baierl Nebenschauplätze, die der Entwicklung im Weg stehen. „Wir brauchen wieder mehr Bodenständigkeit. Ich habe persönlich gemerkt, dass ich mich in den letzten Jahren mit der Nationalmannschaft nicht mehr identifizieren konnte.“

