Handball

16:58 Uhr

Handball-EM: Mindelheims Trainer traut deutschem Team Halbfinale zu

Plus Trotz des Unentschiedens gegen Österreich in der EM-Hauptrunde glaubt Marius Wurm weiter an die Halbfinalteilnahme des deutschen Teams. Was ihn optimistisch stimmt.

Von Axel Schmidt Artikel anhören Shape

Der Samstagabend war für Marius Wurm in doppelter Hinsicht enttäuschend: Zunächst musste er mit dem TSV Mindelheim in der Handball-Bezirksliga eine weitere Niederlage einstecken. Wenige Stunden später verpassten es dann die deutschen Handballer bei der Heim-EM mit einem Remis gegen Österreich, einen großen Schritt Richtung Halbfinale zu machen.

"Es ist aber noch alles drin", gibt sich Marius Wurm am Sonntagvormittag optimistisch. Er sitzt auf der Tribüne in seinem zweiten Wohnzimmer, der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs. Während des Gesprächs jagen in der Halle die Bambini-Fußballer bei den Turniertagen des FC 98 Auerbach/ Stetten dem Ball nach, angefeuert und bejubelt von den Eltern auf der Tribüne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen