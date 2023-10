B16-Ortsumfahrung Hausen: Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert

In Hausen haben Vertreter aus Politik und Wirtschaft den Spatenstich zur Ortsumfahrung der B16 gesetzt. Nach jahrzehntelangem Warten soll es bald ruhiger werden.

Auch beim Spatenstich zur Ortsumfahrung Hausen merkt man, es ist Wahlkampf in Bayern. Neben den zu erwartenden Vertretern des Staatlichen Bauamtes und der Gemeinde Hausen kamen der Unterallgäuer Landrat Alex Eder, MdL Bernhard Pohl (FW), MdL Franz-Josef Pschierer ( FDP) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU). Zu einer anderen Zeit wären wahrscheinlich ein oder zwei Gesichter weniger aufgetaucht. Bemisst man jedoch den Wert der Umfahrung für die Anwohnerinnen und Anwohner anhand der Besucher, so ist der Andrang grade groß genug. Für die Hausener ist der Spatenstich der Anfang vom Ende einer langen Wartezeit.

'56, '75, 2005 - was so klingt wie ein WM-Hit der Sportfreunde Stiller sind die Jahre, in denen knapp die Versuche fehlschlugen, für die B16 eine Umfahrung des Salgener Ortsteils Hausen einzurichten. Doch nun wurde die Ortsumfahrung in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Dadurch übernimmt der Bund 100 Prozent der Kosten. Seit Mitte September wird an der Umfahrung gebaut. Wenn alles gut geht, sollen Anfang 2025 die letzten Streckenteile asphaltiert werden.

Dass die Ortsumfahrung im Verkehrswegeplan der Bundesregierung aufgenommen wurde, liegt vor allem an der hohen Lärmbelastung für die Hausener. 9000 Fahrzeuge fahren täglich durch Hausen - 20 Mal so viele wie der Salgener Ortsteil Einwohner hat. Unter den 9000 Fahrzeugen sind 1000 LKW. Beim Spatenstich werden diese Zahlen bemerkbar. Nur mit Mikro sind die Reden der Politiker und Unternehmer zu verstehen.

Die Ortsumfahrung der B16 bei Hausen wird 16,4 Millionen Euro kosten

Dass die Ortsumfahrung nicht früher kam, hängt mit den Ausgaben zusammen, die nun für den Bau anstehen. 16,4 Millionen Euro wird die rund 1,9 Kilometer lange Straße nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Kempten kosten. Insgesamt werden vier Brücken nötig sein, um den Verkehr in Zukunft umzuleiten. Diese werden über die Mindel, über die Bahnlinie zwischen Mindelheim und Günzburg, über die Heinzenhofer Straße sowie über den Schaucherbach gebaut. Dazu kommen Behelfsbrücken und -straßen, um das Baumaterial an- und abzutransportieren.

Das meiste davon soll im kommenden Jahr passieren. Anfang 2025 will das Bauamt südlich von Hausen einen Kreisverkehr errichten, um die Umfahrung an die B16 anzuschließen. Solange wird der Verkehr weiterhin durch Hausen fließen. Bis die Anwohnerinnen und Anwohner vollständig Ruhe vom Verkehrslärm haben, wird also noch ein wenig Zeit vergehen. Doch wie heißt es so schön: Was lange währt, wird endlich gut. So war es ja auch damals, als die deutsche Fußballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hat.