Nächster Einbruch in Irsingen: Tür mit Pflasterstein eingeworfen

In Irsingen bei Türkheim wurde erneut eingebrochen. Es gibt damit vier Gebäude, die von Kriminellen aufgebrochen wurden.

Im Zeitraum von Dienstag, 30. April, bis Donnerstag, 2. Mai, brachten Unbekannte in insgesamt drei angrenzende Gebäude in Irsingen ein. Darüber hatte unsere Redaktion berichtet. Es handelte sich dabei um zwei Geschäfts- sowie ein Wohngebäude. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereigneten sich die Einbrüche an der Schlingener Straße. Dort wurde nun erneut eingebrochen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Samstag, 4. Mai, 17 Uhr bis Sonntag, 5. Mai, 13 Uhr an.

Die Kripo vermutet einen Zusammenhang aller Einbrüche in Irsingen bei Türkheim

Der Einbrecher habe mit einem Pflasterstein eine Glaseingangstür eingeworfen, um sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit den drei vorigen Einbrüchen aus. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt in der Angelegenheit.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen, können unter der Telefonnummer 08331/100-0 an die Kripo weitergegeben werden. (mz)

