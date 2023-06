Kirchheim/Haselbach

vor 48 Min.

Wenig Begeisterung in Haselbach für Photovoltaik-Pläne aus Tiefenried

Plus Der Kirchheimer Marktrat hat Bauvoranfragen für eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage bei Tiefenried zugestimmt - was in Haselbach nicht überall gut ankommt.

Von Melanie Lippl

Eppishausens Bürgermeisterin Susanne Nieberle betont gleich zu Beginn, dass sie keinen Konflikt mit dem Nachbarort anfangen möchte - aber eine "vielleicht etwas bessere Zusammenarbeit", die hätte sie sich dann doch gewünscht: Es geht um eine geplante Freiflächen-Photovoltaik-Anlage zwischen dem Kirchheimer Ortsteil Tiefenried und dem Eppishauser Ortsteil Haselbach. Der Kirchheimer Marktrat hat, wie berichtet, jüngst Bauvoranfragen zugestimmt. Die Entscheidung war mit sieben zu fünf Stimmen denkbar knapp ausgefallen.

Vorab hatten die Marktratsmitglieder Für und Wider diskutiert. Helmut Rampp und Georg Baur hatten sich für das Projekt ausgesprochen, weil sie die Flächen für geeignet hielten und, um als Kommune die Energiewende in gewisser Weise noch selbst in der Hand zu haben. Andere wie Christine Vogginger oder Wolfgang Höld waren eher dagegen und argumentierten mit dem Landschaftsbild sowie guten Böden an dieser Stelle: Zwei Punkte, die nach dem Kriterienkatalog, den sich der Marktrat selbst auferlegt hatte, eigentlich gegen PV an dieser Stelle sprächen - findet auch Susanne Nieberle, auf die Bürgerinnen und Bürger aus Haselbach zugekommen waren.

