Christoph-Scheiner-Grundschule in Markt Wald gibt es seit 50 Jahren

Vor 50 Jahren wurde die Christoph-Scheiner-Grundschule in Markt Wald gebaut. Zum Jubiläum hat Rektor Roland Bock einen Wunsch.

Die Grundschule in Markt Wald trägt seit ihrer Eröffnung 1973 einen großen Namen. Christoph Scheiner, am 25. Juli 1573, also vor 450 Jahren, in Markt Wald bei Mindelheim geboren. Das Dorf gehörte damals zur Markgrafschaft Burgau in Vorderösterreich. Scheiner war Mitglied der Gesellschaft Jesu, Physiker, Optiker und Astronom. Im Scheiner-Lied sangen Schüler und Schülerinnen der Grundschule beim großem Festakt zum 50-jährigen Bestehen: „Du mögest uns ein Vorbild sein im Rechnen, Schreiben, Lesen. Lass folgsam uns und fleißig sein, wie du es bist gewesen.“ Dass das auch schauspielerisch dargestellt werden kann, das zeigten die Schüler der vierten Klasse mit dem Theaterstück „Christoph Scheiner“ von Elfriede Prestel-Itermann. Sie erklärten das Sonnensystem mit den Planeten und wie man sie sich am besten merken kann.

Wie es damals beim Bau der Christoph-Scheiner-Grundschule zugegangen sein könnte, zeigte die dritte Klasse in ihrem Theaterstück. Foto: Maria Schmid

Was alles gebraucht wird und gemacht werden muss, um ein Schulhaus zu bauen, das zeigten die Kinder der dritten Klasse im Theaterstück nach Alberta Schuster. Die vielen Handwerker, die dafür notwendig sind, besangen die Kinder der 1. und 2. Klasse mit dem berühmten „Handwerkerlied“: „Wer will fleißige Handwerker seh’n? “ Schmunzeln mussten die Gäste in der Turnhalle über den Sketch „Ordnung beginnt im Kopf“ über vergessliche Schüler und einen nicht weniger vergesslichen Lehrer, den die zweite Klasse zeigte. Der Schulchor sang unter der Leitung von Theresia Hörl und die „Junge Lumpa" von Humpabumpa Revolution mit Bandleader Franz Huber sorgten für flotte Rhythmen. Nach dem Abschiedsgedicht der vierten Klasse und dem Geburtstagslied für die Schule der Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klasse führten die Jüngsten der ersten Klasse gemeinsam mit vielen aus anderen Klassen einen zauberhaften, bewegungsstarken Tanz auf.

Die Christoph-Scheiner Grundschule in Markt Wald sollte eine „Pflanzstätte für die Jugend“ werden

Rektor Roland Bock hegt derweil einen großen Wunsch: „Lassen Sie uns eine grundlegende Sanierung unserer Christoph-Scheiner-Schule in Angriff nehmen.“ Wie Bürgermeister Peter Wachler in seinem Grußwort ausführte, sollte sie vor 50 Jahren „eine Pflanzstätte für die Jugend werden“. Er bedankte sich bei Rektor Roland Bock und seinem engagierten Team, die sich täglich mit Herzblut für die Schülerinnen und Schüler einsetzten. Der Bürgermeister ist überzeugt: „Unsere Kinder verdienen die besten Bildungsmöglichkeiten, unabhängig von ihrer geografischen Lage. Bildung ist eine Investition in die Zukunft, nicht nur für jeden Einzelnen, sondern auch für unsere gesamte Gemeinde.“ Schließlich seien die Kinder die künftigen Gestalter.

Die "Junge Lumpa" von Humpabumpa Revolution brachten flotte Rhythmen auf die Bühne. Foto: Maria Schmid

Die Schulamtsdirektorin Ursula Abt stellte einige Fragen in den Raum: Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in diesen 50 Jahren diese Schule besucht? Wie viele Eltern begleiteten ihre Kinder durch ihre Schullaufbahn? Wie viele Lehrkräfte haben an dieser Schule unterrichtet? Wie viele Schulleitungen, Sekretärinnen, Hausmeister sorgten für einen guten Schulbetrieb? Sie sagte: „Gratulieren wir den Menschen, die heute die Schule prägen, aber natürlich auch allen, die sich in den vergangenen 50 Jahren in ihrer ganz eigenen Weise für die Schule in Markt Wald eingesetzt haben.“ Sie brachte ein besonderes Geschenk zum Jubiläum mit – einen kleinen Pfirsichbaum. Er wird einen guten Platz auf dem Schulgelände bekommen.

Schülerinnen und Schüler der zweiten Klasse zeigten den Sketch "Ordnung beginnt im Kopf". Foto: Maria Schmid

