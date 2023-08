Das ist der zweite Spieltag in der Kreisklasse und in der A-Klasse

Die SG Kirchdorf/Rammingen hält den Ball flach und in Dirlewang will man sich noch nicht in die Karten schauen lassen. Ein Ausblick auf den zweiten Spieltag in der Kreis- und A-Klasse.

Nach der Feier kommt häufig der Kater. Den wollen die Schöneberger am Sonntag gegen den SG Jengen/Waal vermeiden. So richtig feiern konnten die Schöneberger nach dem 1:1 gegen die SG Breitenbrunn/Loppenhausen am vergangenen Wochenende auch nur ihr 55-jähriges Bestehen. Der Punkt gegen den Neuling in der Kreisklasse Allgäu 2 war nicht nur zu wenig, er war am Ende auch ein bisschen glücklich. "Dem Spielverlauf nach war der Ergebnis ernüchternd. Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen", sagt Trainer Michael Scherer. Trotz der besseren Spielanteile hatte seine Mannschaft erst in der 89. Minute den Ausgleich erzielt.

Gegen Jengen/Waal wird die Partie keineswegs einfacher. Die SG hat am vergangenen Sonntag den Vorjahres-Vierten Blonhofen mit 1:0 geschlagen. "Mit Jengen kommt ein Ausrufezeichen", sagt Scherer, "Das ist eine laufstarke Mannschaft, wir werden mit Kampf das eigene Spiel durchdrücken müssen." Dann sollen die ersten drei Punkte der Saison her. "Wir haben letzte Woche etwas liegen gelassen, das wollen wir jetzt graderücken", sagt Michael Scherer. Anstoß ist am Sonntag um 15.00 Uhr auf dem Sportplatz Schöneberg.

Die SG Breitenbrunn/Loppenhausen ist ihrerseits ganz zufrieden mit dem ersten Saisonspiel. Zwar hätte es am Ende natürlich gerne auch der Sieg sein dürfen, man dürfe aber nicht vergessen, woher man kommt, betont Trainer Stefan Streitel: "Wir haben eine ganz schlechte Vorbereitung gespielt, darum war die Stimmung am Anfang sehr bescheiden. Dazu war der Gegner am Anfang stärker." Auch deswegen habe sich seine Mannschaft am Ende über den Punkt gefreut.

Die SG Kirchdorf/Rammingen schlägt nach dem 4:0 bescheidene Töne an

Der nächste Gegner von Breitenbrunn/Loppenhausen ist die zweite Mannschaft von SVO Germaringen. Die wiederum hat ihr erstes Spiel gegen den TSV Zaisertshofen mit 2:0 gewonnen. "Für uns als Aufsteiger ist jedes Spiel wichtig. Wir wollen mitspielen, uns nicht mit sieben Mann hinten reinstellen. Das Ziel ist, die drei Punkte mitzunehmen", sagt Streitel. Anstoß ist am Sonntag um 16.00 Uhr im Stadion Germaringen.

Vergleichsweise bescheidene Töne schlägt die SG Kirchdorf/ Rammingen an. Nach dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SV Salamander Türkheim hätte Trainer Ralf Kleinsteuber eigentlich allen Grund zur Euphorie. Dennoch drückt er lieber etwas auf die Bremse: "Es stimmt schon, bis auf eine Viertelstunde waren wir im letzten Speil gut. Aber man sagt ja 'Das zweite Jahr ist immer das schwierigste'. Darum kommt es für uns erstmal darauf an so viele Punkte wie möglich gegen den Abstieg zu sammeln."

Gegner der SG ist am Wochenende der FSV Lamerdingen. Der hatte am Sonntag mit 0:3 gegen Kreisliga-Absteiger Buchloe verloren. Zwei der drei Buchloe-Tore fielen dabei jedoch in der Nachspielzeit. Entscheidend wird laut SG-Trainer Kleinsteuber sein, wer welche Truppe auf den Platz schicken kann. "In der Ferienzeit ist das immer schwierig einzuschätzen. Eigentlich stehen vor Ende August, Anfang September ja nie die vollbesetzten Mannschaften auf dem Platz." Anstoß ist am Sonntag um 15.00 Uhr in Lamerdingen.

Der SV Tussenhausen ist gespannt, welcher TSV Kirchheim II ihn erwartet

Das mit den Verletzten und Verreisten bezieht auch Oliver Bittner, Trainer des FC Auerbach/ Stetten, in seine Beurteilung des ersten Spieltags ein: "Alles in allem war ich schon ganz zufrieden. Kirchheim war allerdings so ersatzgeschwächt auch kein richtiger Gratmesser." Mit 5:1 hat der Aufstiegsaspirant Kirchheim II besiegt. Im Spiel in der A-Klasse Allgäu 2 gegen den SV Salgen-Bronnen erwartet Bittner eine schwierige Partie. "Salgen ist so ein bisschen unser Angstgegner. Sie sind sehr giftig, spielen viel über Kampf, die dürfen wir gar nicht erst ins Spiel kommen lassen", so Bittner.

Tatsächlich ist die Bilanz aus den vergangenen fünf Partien sehr ausgeglichen. Einmal gewann Auerbach/Stetten, einmal Salgen-Bronnen und dreimal trennten sich die Teams unentschieden. Wenn also am Sonntag das 16. Aufeinandertreffen der beiden Teams innerhalb der letzten zehn Jahre auf dem Plan steht, will Bittner mit seiner Mannschaft "von Anfang an dagegen halten", wie er sagt - vor allem körperlich. Anstoß ist um 15.00 Uhr auf dem Sportplatz Salgen-Bronnen.

Dass das Team vom TSV Kirchheim II an diesem Wochenende ein anderes sein wird als am letzten Wochenende, sieht auch Thomas Kobold so. Der Trainer vom SV Tussenhausen geht von einem stärkeren Gegner aus: "Bei Kirchheim haben so viele gefehlt, das kann man nicht vergleichen. Wir sind gespannt, wer aufläuft, das ist am Ende ja auch immer ein bisschen Glückssache. Von den zweiten Mannschaften schätze ich Kirchheim auf jeden Fall am stärksten ein."

Werner Habigt will sich mit dem FSV Dirlewang nicht in die Karten schauen lassen

Vergangenes Wochenende mussten die Tussenhausener noch eine 2:4-Niederlage hinnehmen. "Eppishausen war der erwartete starke Gegner. Wir haben im Großen und Ganzen gut mitgehalten, das Ergebnis war aber verdient", sagt Kobold. Gegen Kirchheim sollen nun die ersten Punkte her. "Aber es wird ein enges Match werden, grade im großen Kirchheimer Sportpark", sagt er. Anstoß ist ebenfalls am Sonntag um 15.00 Uhr.

Ein enges Match erwartet auch der FSV Dirlewang. Ohne fünf seiner Stammkräfte hat der FSV vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen Aufstiegskonkurrenten Mittelneufnach gewonnen: "Damit haben wir so nicht gerechnet, wir sind es eher defensiv angegangen", sagt Trainer Werner Habigt. Am Ende sei der Sieg aber verdient gewesen. "Es war eine kämpferische Leistung, am Ende hatten wir die klareren Chancen", resümiert Rückkehrer Habigt.

Ob er die defensive Spielweise auch in der Partie gegen den SV Schlingen verfolgen möchte, will Habigt vor dem Spiel noch nicht verraten: "Das wird sich zeigen", sagt er knapp. Immerhin, dass er mit einem Punkt zufrieden sei, lässt er verlauten. Wie sehr das stimmt, wird sich aber vermutlich auch erst nach dem Spiel am Sonntag zeigen. Anstoß auf der Sportanlage Schlingen ist ebenfalls um 15.00 Uhr.