Demo gegen Rechtsextremismus: Zufahrt in die Mindelheimer Altstadt gesperrt

In Mindelheim beginnt am Sonntag um 14 Uhr eine Demo gegen Rechtsextremismus in der Altstadt. Die Zufahrt wurde nun gesperrt.

In Mindelheim beginnt am Sonntag, 25. Februar, um 14 Uhr eine Demonstration gegen Rechtsextremismus. Schon jetzt ist die Zufahrt in die Altstadt gesperrt. Diese Durchsage gab es soeben am Marienplatz, wo die Demonstration stattfinden wird.

Die Sperrung gilt von der Maximilianstraße Oberes Tor bis zur Gerberstraße, wie die Polizei unserer Redaktion mitteilte. Wer mit seinem Fahrzeug derzeit in der Altstadt ist, kann aber nach 14 Uhr rausfahren, hieß es.

Die Zufahrt zur Altstadt von Mindelheim wurde gesperrt. Dort beginnt um 14 Uhr eine Demonstration gegen Rechtsextremismus. Foto: Melanie Lippl

Möglicherweise gibt es auch Besuch von Bauern bei der Demo. In Chatgruppen der protestierenden Landwirte wurde ein Aufruf zu einer spontanen Aktion geteilt.

In Mindelheims Altstadt ist die Bühne bereit für die anstehenden Reden bei der Demo gegen Rechtsextremismus. Foto: Melanie Lippl

Schon am Samstag gab es in Türkheim eine Kundgebung für Demokratie und Menschlichkeit, in Kaufbeuren wurde ebenfalls am Samstag gegen Rechtsextremismus demonstriert Laut Polizei beteiligten sich allein in Kaufbeuren rund 2000 Menschen an der Kundgebung samt 700 Meter langem Zug durch die Stadt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Geschwister Verena Walsh und Max Herrmannsdörfer organisieren gemeinsam mit anderen Unterallgäuern eine Demo gegen Rechtsextremismus in Mindelheim. Foto: Melanie Lippl

Lesen Sie dazu auch