Der beliebte Rotary-Adventskalender ist wieder zu haben

Attraktive Preise gewinnen und zugleich ein gutes Werk tun: Der Rotary-Adventskalender macht’s möglich. Heute beginnt der Verkauf.

Inzwischen ist der Rotary-Adventskalender fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Mindelheim und Umgebung. Zum elften Mal legt der Rotary-Club Mindelheim diesen Kalender auf. Die Bereitschaft, entweder als Sponsor oder als Käufer der Kalender Menschen in der Region in Notsituation zu unterstützen, ist ungebrochen groß – genauso wie das Bedürfnis nach Unterstützung. Die hohe Inflation beispielsweise verschärft für viele Menschen finanzielle Notlagen und erhöht die Konkurrenz unter Bedürftigen, etwa bei Einrichtungen wie der Tafel.

Menschen können schnell in eine Notlage geraten

Der Krieg in der Ukraine strahlt mit Not und Leid weit über das Land hinaus, und Krankheit, überraschende Notlagen oder Grenzen der staatlichen Unterstützung bringen Menschen schnell in Situationen, in denen sie unerwartet hilfsbedürftig werden. Vor allem Kinder erleben Armut in Form einer demütigenden Ausgrenzung und einem Nicht-Mitmachen-Können, das dann oft verschämt verschwiegen wird.

Mithilfe der Verkaufserlöse der Adventskalender konnte die Mindelheimer Tafel auch heuer wieder regelmäßig unterstützt werden. Kindern aus bedürftigeren Familien wurde erneut ein Ferienerlebnis im Rahmen des „Kids Camps“ im Unterallgäu ermöglicht. Die Gestaltung eines Busses des Jugendamtes diente zu Unterstützung seiner Aktivitäten in der Stadt Mindelheim sowie im Umfeld. Wie in den vergangenen Jahren stellt der Rotary Club Mindelheim darüber hinaus etwa die Hälfte der Verkaufserlöse der Kartei der Not zur Verfügung, um auch sie bei den vielfältigsten Hilfsanträgen aus der Region zu unterstützen.

Wer einen Adventskalender haben will, sollte nicht lange warten

In den vergangenen Jahren waren die Kalender aufgrund der stetig gewachsenen Nachfrage bereits sehr früh ausverkauft. Insgesamt werden 4000 Kalender angeboten, um die sehr große Nachfrage zu erfüllen. Rein rechnerisch gewinnt jeder zehnte Kalender. Der Verkaufspreis beträgt weiterhin fünf Euro. Vom 30. Oktober bis 24. November können die Kalender bei den bisherigen Verkaufsstellen bezogen werden. Zu gewinnen gibt es 393 Sachpreise im Wert von 14.824 Euro. Der Hauptgewinn ist ein Laptop im Wert von 1000 Euro. Alle Gewinne haben einen Mindestwert von 25 Euro. Mitmachen lohnt sich also auch heuer wieder. Kurt Walter hat sich um die Organisation gekümmert.

Zu bekommen ist der Rotary-Adventskalender an folgenden Verkaufsstellen: in Mindelheim in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung in der Maximilianstraße 14, Lottoannahme „Hans im Glück“ im V-Markt, Michael Haid Fachgeschäft „Kochen Tafeln Schenken“, Maximilianstraße 29 – 31, Esso-Tankstelle Josef Rogg, Landsberger Straße 25 und Buchhandlung Sahl, Maximilianstraße 1. In Bad Wörishofen liegt der Kalender in der Geschäftsstelle der Mindelheimer Zeitung im Gärtnerweg 7 bereit. In Pfaffenhausen kann der Kalender in der Aral-Tankstelle, Mindelheimer Straße 19 und in Türkheim bei Friseur und Lottoannahmestelle Haugg, Maximilian-Philipp-Straße 29 gekauft werden. (mz)