"Der Planet braucht uns nicht, aber wir brauchen den Planeten"

Plus Der TV-Wetterexperte Sven Plöger hält in Mindelheim einen Vortrag zum Klimawandel. Er überzeugt mit harten Fakten, klarer Botschaft und guter Unterhaltung.

Er hatte keine guten Nachrichten, er zeigte dramatische Bilder und fand deutliche Worte. Und trotzdem hat TV-Wetterexperte Sven Plöger bei seinem Auftritt in Mindelheim das Publikum nicht nur über den Klimawandel informiert und aufgeklärt, sondern auch gut unterhalten.

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee wird heuer 200 Jahre alt und hatte deshalb Kunden zum Vortrag unter dem Motto "Zieht euch warm an, es wird heiß" eingeladen. Sven Plöger, der seit 25 Jahren als Wetterfrosch in der ARD zu sehen ist und auch schon verschiedene Dokumentarfilme gedreht hat, hatte gleich zu Anfang ein Lob für das Mindelheimer Publikum parat: "Das ist richtig schön bei euch", sagte er und schwärmte von der schönen Altstadt. Damit war die positive Grundstimmung schon mal gesetzt und Plöger betonte auch, dass er trotz der ernsten Lage kein Apokalyptiker ist, der nur Katastrophenszenarien voraussage. Vielmehr müsse man den Blick offen halten, um auch Chancen erkennen und ergreifen zu können.