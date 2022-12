Die Straßensperre zum Mindelheimer Weihnachtsmarkt kommt

Das neue Konzept des Mindelheimer Weihnachtsmarkts hat für Kritik gesorgt. Ein Detail soll sich zum nächsten Wochenende ändern.

Seit dem Wochenende hatte es Kritik am neuen Konzept des Mindelheimer Weihnachtsmarkts gehagelt. Vielen Bürgerinnen und Bürgern missfiel vor allem, dass die Autos während des Marktes durch die Maximilianstraße fahren konnten. Das soll nun ein Ende haben.

Noch sind ein paar Details zu klären zwischen Polizei und der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes.

Die Kreisbehörde geht aber davon aus, dass der von der Stadt Mindelheim beantragten Sperrung der Maximilianstraße an diesem Wochenende nichts im Wege steht.

Die Mindelheimer Maximilianstraße soll ab Nachmittag für den Weihnachtsmarkt gesperrt werden

Wie berichtet, würde das Rathaus gerne an den beiden kommenden Wochenenden eine Sperrung der Maximilianstraße am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 21 Uhr vornehmen. Der Antrag soll noch rechtzeitig vor dem Wochenende genehmigt werden, teilte die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage mit.

