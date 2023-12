Mindelheim

18:00 Uhr

Ein Opfer des Großfeuers im Mindelheimer Hochhaus steht vor dem Nichts

Plus 67 Menschen haben nach dem Großbrand in einem Mindelheimer Hochhaus ihre Wohnungen verloren. Ein Mann steht dabei vor dem Nichts. Die Kartei der Not hilft.

Von Johann Stoll

Kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag war es zum verheerenden Brand in der Mindelheimer Rosenstraße gekommen. 67 Menschen haben so kurz vor Weihnachten ihr Dach über dem Kopf verloren. In der sechsten Etage des neunstöckigen Gebäudes war der Akku eines E-Scooters explodiert. In dieser Wohnung lebten zwei Menschen, darunter ein 64-Jähriger, der nun vor dem Nichts steht.

Für die Schäden am Gebäude wird zwar die Gebäudeversicherung eintreten. Aber alles, was sich in der Wohnung befand, ist komplett zerstört. Eine Hausratsversicherung hat der Mann nicht. Er hat keine Schlüssel mehr, keine Dokumente, keine Papiere. Den Führerschein und Pass muss er sich neu ausstellen lassen.

